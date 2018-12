Íme 2018 új fintech unikornisai

NuBank (2 milliárd dollár)

prepaid kártyákkal, melyeket többnyire ingyenesen lehet használni a világ számos országában (fizetéskor 5000 eurós, ATM-es készpénzfelvételkor 200 eurós összeghatárig),

nemzetközi átutalásokkal,

kriptopénz-kereskedelemmel (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, stb., a váltás költsége 1,5%),

személyek közti (P2P) hitelezéssel (500-2500 font közt, 12-60 havi futamidőre),

és utas-, telefon-, baleset-, és életbiztosításokkal

A Nubankként is ismert startup korábbi terveik szerint idén év végén kezdett el lakossági hiteleket kihelyezni, alaptevékenységként díjmentes hitelkártyákkal és digitális fizetési rendszerekkel foglalkozik. A hitelek kihelyezéséhez szükséges engedélyt januárban kapta meg a brazil jegybanktól. A 2013 óta működő Nubank eddig 5 millió hitelkártyát bocsátott ki és 2,5 millió ügyfélnek nyújt online fizetési számlát.A UiPath a folyamatutomatizációban aktív fintech, az úgynevezett RPA (Robotic Process Automation) technológiával gyorsítja fel a pénzügyi háttérfolyamatokat, például egy jelzáloghitel kihelyezést vagy éppen egy biztosítási kötvény kibocsátását. Saját állításuk szerint a UiPath most a leginkább elterjedt RPA platform az egész világon.Egyetlen appon keresztül, kizárólag digitálisan, fiókok nélkül működő brit bank az Atom Bank. A mobilapp biometrikus azonosítást használ, arc és hangfelismerési technológiával rendelkezik. A 2014-ben indult cég az alacsony működési költségei miatt jellemzően alacsonyabb díjakkal működik, mint hagyományos versenytársai.Jelenleg 3 millió felhasználója van a challenger bank Revolutnak világszerte, hivatalosan csak az EU-ban működik. Naponta 7000 új számlát nyitnak a startupnál, melyet többek közt olyan tőkealapok támogatnak, mint az Index Ventures, a Ribbit Capital és a DST Global.A cég alapvetően prepaid-kártyákkal kezdett el foglalkozni, de hamarosan várhatóan egy olyan neobankká növi ki magát, melyen keresztül átutalástól kezdve kriptopénzeken keresztül részvénykereskedésig mindennel lehet foglalkozni. Jelenleg foglalkoznak többek közt:Circle Internet Financial (3 milliárd ollár)A Circle egy kriptopénzes startup, amely többek között olyan mobilapplikációt fejleszt, amely online pénzküldésre és fizetésekre használható. A 2013-ban alapított startup székhelye Bostonban van, töbek között a kínai Baidu, vagyis a világ egyik legnagyobb internetes keresője és techóriása is befektetéssel rendelkzik a cégben.A Tradeshift egy ellátási láncokban használatos fizetési platform, amely felhőből működik. A szolgáltató segít az ellátási láncokat, a kereskedési tranzakciókat digitalizálni. Az egyik legnagyobb befektetőjük a Goldman Sahcs, amely 250 millió dollárt fektetett a cégbe 1,1, milliárd dolláros értékeltség mellett. 1,5 millió céget szolgálnak ki 190 országban.A 2008-ban alapított PolicyBazaar egy online biztosítási aggregátor platform, ahol különféle biztosításokat lehet kötni, gyakorlatilag egy online biztosítási alkuszcég. Mintegy 250 biztosító különböző termékeit lehet elérni rajtuk keresztül, autós biztosításoktól kezdve, utasbiztosításon keresztül befektetési termékeket is értékesítenek.A 2014-ben alapított kínai Tiger Brokers egy olyan online brókercég, amely globális befektetési portfóliók építését teszi lehetővé. A kínai ügyfelek körében nagyon kedvelt szolgáltató amerikai és a hong-kongi tőzsdén jegyzett papírokat tesz elérhetővé.