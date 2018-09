Ismét nyereséges a Transferwise

A Transferwiseról is szó lesz a Portfolio Banking Technology 2018 konferenciáján. ÁTTEKINTÉS

A cég most már 4 millió ügyfelet szolgál ki, akik havonta átlagosan 3 milliárd eurót utalnak át a rendszeren keresztül, mellyel a startup szerint évente 1 milliárd dollárt spórolnak ahhoz képest, mintha bankokon keresztül végeznék el az utalást.Áprilisban elindította a fintechcég határokon átnyúló számláját is, melyhez egy Mastercard-kártya is jár, ezen keresztül eddig 2 milliárd eurónyi betétet helyeztek el és kétmillió tranzakciót indítottak a startup ügyfelei.A Transferwise-zal kapcsolatos aktualitásokról korábban itt írtunk: