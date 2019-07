Itt a következő GDPR-gigabírság: 30 millió európai érintett az ügyben

A brit adatvédelmi hatóság kutatásai szerint kb. 339 millió személy adataihoz férhettek hozzá a hackerek, közülük mintegy 30 millió EU-s állampolgárt érintett az eset.

Nem sokkal azután, hogy az első GDPR-gigabírságot belengették a British Airwaysnek, máris itt a második eset, amelyben árbevétel arányos (legfeljebb az éves árbevétel 4 százalékára rúgó) bírságot oszthatnak ki a tavaly májusban életbe lépett szabályok alapján. A Marriott hotellánc az amerikai értékpapír-felügyeletnek nyújtott be dokumentumokat, melyekből kiderült: a cégnek a brit adatvédelmi hatóság 124 millió dolláros bírságot javasol egy tavaly felfedezett hackertámadás miatt.Az esetre 2018 szeptember elején derült fény, egy biztonsági riasztást küldött egy szoftverük arról, hogy megpróbáltak adatokat ellopni a Starwood rendszerből az Egyesült Államokban. A hotellánc azonnal nyomozást indított az ügyben, és megállapították, hogy a Starwood foglalási rendszerhez 2014 óta hozzáfértek illetéktelenek.Az első hírek arról szóltak, akár 500 millió vendég adatait is érintheti az ügy, ennyien használták a Starwood foglalási rendszerét az időszakban.Körülbelül 327 millió vendég esetében az ellopott információk a név, levelezési cím, e-mail cím, útlevélszám, születési időpont, nem, érkezési és távozási idő, foglalási szám, előnyben részesített kommunikációs csatorna, Starwood Preferred Guest számlainformáció kombinációi voltak.Néhány vendég esetében az ellopott adatok a bankkártya számot, a bankkártya lejárati idejét is tartalmazhatta, ugyanakkor ezek az adatokat 128 bites titkosítással (AES128) tárolták.A Mariott hotellánc tulajdonában áll a Starwood hotellánc, amely 11 különböző brand alatt fut és mintegy 1200 hotel tartozik ide. A Starwood saját brandes hoteleken túl például a W Hotels, a St. Regis, a Sheraton, a Westin, az Elementis a Starwood alá tartozik. A Mariott branddel futó hotelek egy másik foglalási rendszert használnak, ezért az ő adataikhoz nem fértek hozzá.