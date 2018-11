Itt az Amazon nagy dobása: mobilfizetéssel támadnak

Régóta várjuk, hogy valamelyik tech-óriás újabb, hagyományosan banki szolgáltatásra tegye rá a kezét, az Amazon lehet a következő, amely a jelek szerint ezt legújabban megteszi. A lépés tehát nem váratlan, de a bankok szempontjából annál inkább nyugtalanító lehet, hiszen az Amazon is helyet követel magának a fizetési értékláncban. Első körben benzinkutakon, éttermekben és más olyan kereskedőknél vezethetik be, akik nem közvetlen versenytársai az online bizniszüknek.Az Amazon Pay az e-kereskedelmi óriás saját online fizetési szolgáltatása, amely úgy működik, hogy egy bankkártyát kell hozzárendelni a tárcához, majd ezzel lehet online fizetni. Most ezt hoznák el a boltokba, de egyelőre nem tudni a technikai részleteket. Működhet az Apple Payhez és a hazai mobiltárcákhoz hasonlóan NFC-technológiával, vagy akár egy QR-kóddal vagy egyéb más módokon is, ezt egyelőre nem tudta meg a lap.Az Apple Pay-t az Egyesült Állmokban 5 millió boltban fogadták el idén május végén, és egyre többen csatlakoznak a rendszerhez. A Nielsen jelentés szerint ugyanakkor mindössze a bankkártyás fizetési tranzakciók kevesebb mint 1 százalékát teszik ki a mobiltárcás fizetések Amerikában.Az Amazon már eddig is foglalkozott egy sor olyan szolgáltatással, amit hagyományosan a bankok nyújtanak: az amazon Lending platformon keresztül kkv-knak hiteleznek, egy amazonnal brandelt folyószámla-szolgáltatásról is felröppentek a hírek (a Capital One-nal és a JP Morgannel partnerségben). Sőt, újabban több nagy európai biztosítóval egy árösszehasonlító weboldal létrehozásáról is tárgyalnak. Arról, a techóriások milyen pénzügyi területekre tévedtek eddig, legutóbb itt írtunk átfogóan: