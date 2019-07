Itt az online igényelhető babaváró hitel

A babaváró hitel iránt eddig is sokan érdeklődtek a Gránit Banknál, köztük sok, éppen babát váró kismama, ezért olyan digitális megoldást dolgoztunk ki a kölcsönkérelmek befogadására, amely lehetővé teszi, hogy a kérelem benyújtásához szükséges összes tennivaló kényelmesen, otthonról, a fiókba való utazás, sorban állás nélkül elvégezhető legyen. Az első három hónapban a központi költségvetésnek fizetendő 0,5 %-os kezességvállalási díjat is átvállaljuk

A hitel bírálatához szükséges dokumentumok letölthető formában a honlapon rendelkezésre állnak és azok teljes körű kitöltését követőena Gránit Bank részére. Egyszer, a hitelszerződés aláírásakor van szükség az ügyfél személyes megjelenésre az ügyfélszolgálaton. A bank az első 3 hónapban átvállalja a központi költségvetésnek a fennálló tartozás után fizetendő 0,5%-os kezességvállalási díjat.A bank nemrégiben jelentette be, hogy a számlanyitáson, számla- és bankkártya szerződés megkötésén túl, állampapírt is lehet vásárolni videóbankon keresztül. A digitalizáció következő lépéseként, 2019. július elsejétől a babaváró támogatás igénylése is online történhet a pénzintézetnél. Az ügyintézéshez olyan internetes felületet alakítottak ki, amely lehetővé teszi, hogy a támogatást igénylők mindent elintézzenek otthonról.- mondta Jendrolovics Péter, a GRÁNIT Bank lakossági üzletágának vezetője.A babaváró kölcsönkérelem benyújtásához ezen az oldalon rendelkezésre állnak szerkeszthető formában a szükséges dokumentumok, amelyek kitöltésével és a szükséges igazolások beküldésével benyújtható a kölcsönkérelem. Az oldalon található internetes kalkulátorralA pároknak csak egyszer, a babaváró kölcsön folyósítását megelőző szerződéskötéshez kell személyesen megjelenni, hogy a jogszabálynak megfelelő igazolásokat eredetiben is bemutassák.