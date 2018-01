Itt az új 1000 forintos, amivel hamarosan a boltokban is találkozhatsz

Az MNB 2014-ben kezdte meg a forint bankjegyek megújítását, amelynek célja, hogy a régi címleteket egységes, korszerűbb biztonsági elemekkel rendelkező, a bankjegyvizsgáló gépek által is könnyebben kezelhető bankjegyekre cserélje. A program keretében az elmúlt években a hatból már négy címlet megújult és sor került a régi 20 000, 5000 és 2000 forintos bankjegyek bevonására is, így ezekből a címletekből már csak az új változatokkal fizethetünk.Fontos tudni, hogy a régi 10 000 forintos bankjegyek bevonásáról még nem hozott döntést az MNB, ezért e címletnek mind a régi, mind az új változata továbbra is korlátozások nélkül használható a készpénzforgalomban. Régi 10 000 forintosokkal bármikor találkozhatunk még az ATM-ből való készpénzfelvétel során, fizethetünk velük a vásárlásaink alkalmával, és a kereskedők nem utasíthatják vissza elfogadásukat.2018. március 1-től kerülnek forgalomba az új 1000 forintos bankjegyek, amelyek régi változataival 2018. október 31-ig fizethetünk majd. Ehhez kapcsolódóan már az elmúlt év szeptemberében megkezdődött az automaták felkészítése az új 1000 forintosok kezelésére.

Az új 1000 forintos bankjegy. Forrás: MNB

Az MNB felhívja minden olyan parkoló- menetjegy- ital-és áruautomata üzemeltető figyelmét, hogy - akik eddig még nem tették ezt meg - a hátralévő egy hónapban készítsék fel a berendezéseiket az új ezresek elfogadására annak érdekében, hogy a lakosság számára ne okozzon problémát az automaták új bankjegyekkel történő használata.A bevont bankjegyek nem veszítik el értéküket, mivel a bevonási határnapot követően még három évig minden bank- és postafiókban, húsz évig pedig az MNB lakossági pénztárában díjmentesen beválthatók - azonos címletű ¬- új fizetőeszközre.