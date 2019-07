Jött a GDPR, és hirtelen több mint 10-szeresére ugrott a kiberincidensek száma

Közérdekű adatközlés révén árulta el a brit pénzügyi felügyelet, hogy mennyi és milyen típusú incidensekre került sor tavaly a pénzintézeteknél. 2018-ban óriási ugrás látható a jelentett kiberbiztonsági incidensek számában: az előző évi 69-ről 819-re ugrott ezek száma. Ezek nem csak hackertámadások, hanem mindenféle IT-s hiba, adatvesztés stb. ide tartozik.Az incidensek 21 százaléka külső szolgáltatóknál keletkezett hiba miatt következett be, 19 százalékát hardveres/szoftveres hiba okozta, 18 százaléka vezetői hibához volt köthető. 93 hackertámadást regisztráltak tavaly, vagyis többet, mint amennyi IT-s incidenst összesen jelentettek a pénzintézetek 2017-ben. A hackertámadások ötöde zsarolóvírusos támadás volt.Már évekkel ezelőtt is több olyan jelentés és kutatás készült, amely arra hozott közvetett bizonyítékokat, a bankokat, biztosítókat sokkal több hackertámadás, adatbiztonsági incidens éri, mint amennyit bevallanak a felügyeleteknek. Ez azzal magyarázható, hogy értelemszerűen nem akarnak maguk körül hírverést ilyen ügyekben, ezért amelyik esetet csak lehetett, házon belül tartottak.Ehhez képest hozott hatalmas változást a tavaly májusban életbe lépett GDPR, vagyis az új uniós adatvédelmi rendelet, amely szigorú sztenderdeket vezetett be az incidensjelentésben, és brutális bírságot helyezett kilátásba, ha nem tesznek eleget a kötelezettségüknek a pénzintézetek.