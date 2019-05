Kanada blockchainrendszert vezet be

A SecureKey Technologies Verified.Me digitális azonosítórendszerét öt kanadai bank vezette be mobilalkalmazásába. A Royal Bank of Canada, a Toronto-Dominion Bank, a Bank of Nova Scotia, a Canadian Imperial Bank of Commerce és a Desjardnis Group döntött az implementáció mellett, míg a Bank of Montreal, a National Bank of Canada és a Sun Life Financial biztosító is jelezte, hogy hamarosan bevezetik a technológiát.A Verified.Me-t elsősorban ahhoz fogják használni, hogy egészségügyi adatokhoz férjenek hozzá az ügyfelek vagy számlát nyissanak bankoknál, szolgáltatást intézzenek telekomcégeknél. A blockchain segítségével biztonságosan tudnak az ügyfelek hozzáférni az adataikhoz és az azonosításuk is egyszerűbb lesz.Kanadában egyébként folyik a digitális azonosítók bevezetése és a fizetési rendszerek megújítása is, valamint az open banking koncepciójának megvalósítása.