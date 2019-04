Kiberbiztonsági inkubátort indít Oszkó Péter cége

Általános startup inkubációs tevékenységben utolértük a nyugatot, állami programok is léteznek és magánkezdeményezések is. Azt gondoljuk, az általános mentorálási, inkubációs tevékenység helyett speciális, szakterületre szóló programokra van szükség - mondta Oszkó Péter, az OXO Group ügyvezető partnere, a Bajnai-kormány volt pénzügyminisztere egy ma tartott sajtótájékoztatón.A program keretében kb. 10-20 jelentkezőre számítanak, közülük fogják kiválasztani az a 3-5 startupot, amelyet mentorálnak.Krasznay Csaba, az OXO Cybersecurity Lab programvezetője, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiberbiztonsági akadémiájának programigazgatója elmondta, hogy "momentum van", egyrészt a szabályozók megkövetelik a kiberbiztonsági fejlesztéseket (lásd GDPR, E-privacy rendelet), illetve egyre több nagy adatszivárgási ügy kerül a címlapokra, ami miatt a nagyvállalatok érzik, hogy a terület nagyobb hangsúlyt érdemel. Emellett a következő uniós ciklusban az EU-s innovációs források egy jelentős része kiberbiztonságra allokálható, ezért üzletileg is most érdemes elkezdeni a termékfejlesztést. A KKE-régió jelentős versenyhátránnyal indul nyugat-európához képest, a felzárkózást minél hamarabb el kell kezdeni.Körülbelül 10 ezer olyan mérnök van Magyarországon, akik kiberbiztonsági területen dolgoznak, ők látják azt, hogy milyen szolgáltatást, terméket érdemes fejleszteni. Az OXO Cybersecurity Lab őket szeretné elérni, hogy segítsenek meghatározni, mire volna szükség a piacon, az államigazgatásban.Láthattunk már magyar sikereket kiberbitonsági területen, akár csak a Balabitra, a Trezoritra, vagy a LogMeIn különböző termékeire gondolunk. Ugyanakkor a kiberbiztonsági területen rettenetesen nehéz felépíteni a bizalmat a partnervállalattal, hiszen a kiberbiztonsági szolgáltató a partnercég "veséjébe lát", az ő adatait elemzi és védi. Ezt a szakadékot kell áthidalni, ebben kell segíteni az induló cégeknek - mondta Illés Gábor, az OXO Cybersecurity Lab ügyvezetője, a BalaSys üzletfejlesztési tanácsadója. Tavaly már tettek egy kísérletet specializált területen, egy proptech inkubációs programot indítottak, amelyet sikerrel le is zártak.