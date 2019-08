Kihátrálnak a Facebook szuperpénze mögül a támogatók?

Erről is szó lesz Banking Technology 2019 konferenciánkon, érdemes mielőbb regisztrálni! ÁTTEKINTÉS

a 2020-ben elinduló globális fizetési rendszer elszámolási egysége a Librának elnevezett kriptopénz (korábban a GlobalCoin elnevezésről is szó volt),

a rendszert a Facebookon, Instagramon és WhatsAppon, sőt, gyakorlatilag , bárhol máshol az interneten is használhatják online fizetésre, illetve személyek közötti pénzküldésre a felhasználók,

a Libra mögötti rendszer blockchain technológiával működik majd, és a forráskódja nyílt lesz, vagyis bárki fejleszthet rá alkalmazásokat,

a Libra mindenkinek elérhető lesz egy belépő szintű okostelefonnal és adatkapcsolattal, a calibra nevű appon keresztül lehet majd megvásárolni

a Libra egy olyan kriptopénz lesz, melynek értékét hagyományos pénzekhez és más eszközök árfolyamához kötik hozzá (stablecoin), rövid lejáratú állampapírok és bankbetétek állnak majd minden egyes kibocsátott Libra mögött fedezetként.

a Libra menedzselésére egy több cégből álló konzorciumot hoznak létre (Libra Szövetség), amely a fizetési szolgáltatásokat is fejleszti. Már 27 cég - köztük a Visa, a Mastercard, a Paypal és az Uber - be is állt a projekt mögé, a Facebook a szövetségben a Calibra nevű elkülönített céggel vesz részt, melyet az alapítókkal megegyező jogok illetnek meg,

mostanáig több hatósággal is tárgyalásokat folytattak, az első teszteket már idén év végén végrehajtják.

Huszonnyolc cég, köztük a Visa, a Mastercard, az Uber, a Spotify és a Facebook érdekeltsége, a Calibra hozta létre a Librának elnevezett kriptopénz támogatására a szövetséget, nem kötelező érvényű ígéretet téve arra, hogy legalább 10 millió dollárt fektetnek a júniusban elindított projektbe.A Financial Timesnak két projekttámogató úgy nyilatkozott, aggódnak a szabályozói reflektorfény miatt, így fontolgatják a kapcsolatok megszakítását a Libra projektben résztvevőkkel, egy harmadik támogató pedig azt mondta, fél tőle, hogy a saját üzletükre rálátó hatóságokat húznak magukra a projekt miatt.Azok esetében pedig, akik nem szólaltak fel nyilvánosan a digitális pénz védelmében, a Facebook vált ingerültté. A közösségi oldalt üzemeltető cégnek egyre inkább elege van abból, hogy ő az egyetlen, akinek a hátát kell tartania az ötlet miatt.A napokban derült ki, hogy az EU versenyjogi hatósága is vizsgálatot folytat a Librával kapcsolatos tervek miatt, korábban pedig az USA, az EU, Nagy-Britannia, Ausztrália és Kanada adatvédelmi hatóságai erőteljes megfogalmazású közleményt adtak ki adavédelmi aggályaik miatt, emellett pénzmosással, adóelkerüléssel és a pénzügyi stabilitással kapcsolatos támadásoknak is ki van téve a projekt. Egyes politikusok (például az amerikai demokrata Rashide Tlaib) egyenesen "kriptomaffiáról" beszélnek. Júniusban az alábbiakat jelentették be a Libra megálmodói: