Kiskorúaknak is egyeztetni kell a banki adatait - Nem pénzmosó ovisokra gyanakodnak

Elsőre furcsának tűnhet, hogy a 14 év alattiak bankszámláira is vonatkozik a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzéséről szóló szabály, amely két éve változott, és ami miatt most a bankszámlák jelentős részénél újra azonosítania kell/kellett magukat a számlatulajdonosoknak. Mégis hogyan moshatna pénzt egy gyermek, vagy miért utalna pénzt terroristáknak egy csecsemő?Természetesen - ahogy azt a 24.hu kérdésére az MNB kifejtette - itt nem erről van szó, hanem éppen a gyermekek védelme érdekében kell újra pontosítani a korábban megadott adatokat a bankokkal. Mint írják:Magyarországon számos hitelintézet kínál gyermekeknek, fiataloknak junior bankszámlákat, akár már újszülött kortól. Ezeken a számlákon 14 éves életkor alatti gyermek esetén csak a szülő, gondnok, gyám (azaz a gyermek törvényes képviselője) önállóan vagy a gyermekkel együttesen végezhet számlaműveleteket. Ugyanez vonatkozik a banki azonosításra is.A pénzügyi ügyfelek azonosításának célja, hogy az ügyfelek adatainak jogszabályban (A pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni törvényben, Pmt.) előírt pontos rögzítésével megóvják őket - és a pénzügyi rendszer egészét - a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási ügyletektől, bűncselekményektől - írta a jegybank a lapnak.Az adategyeztetés június 27-ei határidejét elhalasztották, az új határidő október 31-e lett. Aki mostanáig nem kapott felszólítást a bankjától, hogy egyeztesse az adatait, és az értesítési címe jól szerepel a banki nyilvántartásban, megnyugodhat, mert jogszabályban is rögzítették, hogy a banknak értesítenie kell teendőikről az ügyfeleket.