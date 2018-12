Kivégzik a lehúzós kártyás díjakat

Ma a nem euróövezeti országokból eurós átutalást indítani akár 20 eurós költséggel is járhat, míg két euróövezeti ország közötti eurós tarnzakciók költsége csekély, vagy akár teljesen ingyenes is lehet.

Idén március végén Európai Bizottság javaslatot tett az euróban történő határokon átnyúló fizetések költségének csökkentésére az egész Unióban. Az akkor beadott, és most elfogadott javaslat lényege, hogy ugyanakkora árat - egy csekély vagy zéró összegű díjat - számolnak fel az euróövezeten kívül euróban teljesített Unión belüli határokon átnyúló fizetésekért, mint a helyi hivatalos pénznemben eszközölt belföldi fizetésekért.Továbbá azoknál a fizetéseknél, amikor a fogyasztók a sajátjuktól eltérő pénznemben vásárolnak külföldön kártyával, a szolgáltatók kötelesek a felmerülő díjakat feltüntetni, és a választás lehetőségét megadni. Jelenleg a fogyasztók általában nem kapnak tájékoztatást a devizaátszámítással járó ügyletek költségéről. A javaslat kitér arra is, hogy a nemzetközi átutalások átváltási árfolyamát, költségét is fel kell tüntetniük a pénzforgalmi szolgáltatóknak.A nemzetközi átutalásokkal foglalkozó fintech startup, a TransferWise vezérigazgatója és alapítója, Kristo Käärmann azt a megjegyzést fűzte a javaslat politikai elfogadásához, hogy szerinte a bankoknak már a javaslatban szereplő kötelező időpont, 2020 januárja előtt alkalmazniuk kellene az új szabályokat. Lapunkhoz eljuttatott közleményük szerint az európai fogyasztókat évente 12,5 milliárd eurónyi rejtett költséggel rövidítik meg a szolgáltatók a nemzetközi fizetési tranzakcióknál.