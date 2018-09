Kolumbiában jöhet létre a következő kriptomennyország

Máltán rengeteg kriptotőzsde nyitotta meg kapuit, miután "jogbiztonságot" adott a kriptopénznek és a blockchainnek a szigetország kormánya azzal, hogy jogszabályi keretrendszerbe foglalta a kriptót és a blockchaint is.Kolumbia új elnöke, Ivan Duque számos új technológia iránt nyitottságot mutat, célja, hogy országát a régió technológiai központjává változtassa. A politikus úgy véli, a blockchain segítségével az országot mérgező korrupcióval is meg lehetne küzdeni.Több másik politikus, például Antonio Navarro Wolff is támogatóan áll hozzá Duque ötleteihez. A szenátor szerint a blockchain jelentősen megváltoztathatja Kolumbia közigazgatását azzal, hogy segít kiszűrni a választási csalásokat.A kolumbiai kormány már meg is alapította első blockchain munkacsoportját, az INNOVA Groupot, mely a technológia tanulmányozásával és adaptációjával foglalkozik majd.