Lefagyott az OTP netbankja

Az OTP ügyfelek számára elérhetetlen jelenleg a netbank, mobilbank, a netes brókerszolgáltatás és az online fizetési rendszer is, a bank az alábbi üzenetet tette ki oldalára:"Technikai okokból az Internetbank, a SmartBank, a SmartBróker és az online fizetési szolgáltatások (beleértve a vámfizetést) jelenleg nem elérhetőek. Nagy erőkkel dolgozunk a hiba kijavításán. Köszönjük türelmét!"Egyelőre többet nem lehet tudni a leállásról. A napokban is aktívan spammaltek adathalászok az OTP nevében (illetve az Erste nevében is), ez azonban olyan gyakorinak számít, hogy nem gondoljuk, hogy különösebb köze lenne a leálláshoz.