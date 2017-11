Letarolják a fintechek a magyar bankokat?

Hol állnak a bankok a digitalizációban?

Mekkora veszélyt jelentenek a fintech cégek?

Banking Technology 2017 konferenciánk közönségének többsége gyenge közepes, vagyis kettes-hármas osztályzatot adott a bankszektornak a digitális fejlettség szempontjából.szerint a legnagyobb magyar bank élen jár a digitalizációban, ezt idén kockázatitőke-programmal és saját akcelerátor programmal is gyorsítják.szerint nagy a szabályozási dömping, ami a következő 3-4 év fejlesztési volumenjének nagy részét lefoglalhatja, a megfelelő munkaerő megtalálása is nagy fejlesztési kihívást jelent.emlékeztetett: 2008 előtt a bankrendszer az aranykorát élte, míg 2006-ban még a 10 legnagyobb piaci kapitalizációjú cégből 3 bank volt, 2016-ban egy bank sem volt köztük. A világ megváltozott, a pénzügyileg felkészültebb és fiatalabb, tapasztaltabb emberek gyorsabban, egyszerűbben szeretnek bankolni. Náluk 15 perc alatt online is számlát lehet nyitni például.szerint olyan gyorsak a változások, hogy számos fejlesztésnél azzal szembesülnek, nincsenek is olyan emberek, akik értenének hozzá, tehát folyamatosan tanul a szakma.úgy vélte, borzasztóan nehéz helyzetben vannak a bankok abban megítélésében is, milyen típusú kompetenciára van szükségük, és mit kell házon belül tartani vagy kiszervezni. A külföldi tapasztalatokból nagyon sokat lehet tanulni, de a jó IT-szakemberek esetében az első napon már az is feladat, hogy egyáltalán akarjanak maradni.Pár éve jobban tartottam ettől - mondta. A Budapest Banknál 10 digitális projekt fut jelenleg, ugyanakkor az ország nagy részében nem a technológiai kihívás a bankok számára a legnagyobb probléma, 5 év múlva még ugyanúgy bankfiókokban fogunk bankolni. A következő 5 évben kisebb lesz a bankszektor bevételi/profit vesztesége, mint pár éve gondoltuk.a növekedés folytatódását várja a következő években saját bankjától, az eszközök oldalán a konzervativizmus, a technológiákban pedig az innováció lesz meghatározó. A verseny mindig költségcsökkentésre ösztökél, de hosszú távon azok a bankok, amelyek a belső folyamataikban és ügyfélszolgáltatásaikban is tudják alkalmazni az új megoldásokat, azok képesek lesznek a jövedelmezőségük javítására. A fintech kihívás a jövőt jelenti, ezzel együtt kell továbbra is jövedelmezően működni.fél attól, hogy a tranzakciós szolgáltatásokba, pl. átutalásokba belépő szereplők az ügyfélbizalmat kevésbé igénylő szegmensekre rátelepednek, és az adatversenyben végül alulmaradnak a bankok. Hosszú távon a nagy "adatbehemótoktól", például az Amazontól lehet félni, amely már a hitelezési piacra is belépett.elmondta: az OTP gondolkodásának nagy fontos része a bankfiók továbbra is, de ezek működési koncepciójának átgondolása, modernizációja is folyamatosan terítéken van. A digitalizáció fontos társadalmi hatása, hogy a belépési korlátokat lejjebb vitte.felhívta a figyelmet: a fintech cégek tőkearányos profitelvárása jóval magasabb a bankokénál, az ökoszisztémák bővítését, az ügyfelek magukhoz tapasztását használjuk eszközül, ami teljesen más logika, mint a bankoké. Elkerülhetetlen, hogy a bankok kenyerét elvevő szolgáltatásokkal megjelenjenek, és valószínűleg veszteségeket fognak nekik okozni.