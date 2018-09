Levélben jelentette be, távozik az Alibaba elnöke

Az 54. születésnapján, a befektetőknek és alkalmazottaknak írt levelében azt írja, hogy rengeteg álmot kell megvalósítania, többek között újra az oktatásban szeretne dolgozni. A Wall Street Journal felidézi, hogy 1999 előtt (amikor megalapította a kereskedelmi cégét) tanárként dolgozott.A levélben azt is írja, hogy a 2020-as éves közgyűlésig marad a társaság igazgatóságában.Tervei szerint marad az Alibaba döntéshozói csoportjában (Alibaba Partnership), akiknek joguk van a társaság igazgatósági tagjának kinevezésére annak ellenére, hogy nem ez a csoport tulajdonolja a társaság részvényeinek többségét.

Levelében azt is ígéri:Ahogy szombaton megírtuk : az Alibaba társalapítója, Jack Ma a New York Timesnak adott interjújában jelentette be, hogy hétfőn távozik az e-kereskedelmi óriásvállalat elnöki székéből azért, hogy idejének nagy részét jótékonykodásra fordíthassa és az oktatásnak szentelhesse.Jack Ma korábban angoltanárként dolgozott, majd 1999-ben társalapítója volt az Alibabának, amely mára a világ egyik legnagyobb e-kereskedelemmel és elektronikus fizetési szolgáltatásokkal foglalkozó vállalatává nőtte ki magát. Ma és társai gyakorlatilag megváltoztatták a kínai emberek vásárlási és fizetési szokásait, ezzel olyan nemzetközi cégek versenytársává nőtték ki magukat, mint a Google vagy az Amazon.