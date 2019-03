Ma van a határidő - Két magyar bank tett bejelentést

A PSD2 hatásáról és a benne rejlő lehetőségekről is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciánkon. Érdemes eljönni!

Szeptember 14-től minden banknak kötelező lesz ilyen interfészt biztosítani a PSD2-es engedéllyel rendelkező cégeknek, és hat hónappal előtte, azaz március 14-éig közzé is kell tennie minden banknak a hozzáférési interfész (jellemzően API) teljes leírását a weboldalán. A bankoknak biztosítaniuk kell a tesztekhez szükséges feltételeket is.

számlainformációs (AISP)

és fizetéskezdeményezési (PISP) szolgáltatást.

Korábban az MKB Bank, a K&H Bank ma pedig már a Gránit Bank és a Budapest Bank adott ki arról közleményt, hogy közzétették a PSD2-es csatlakozást támogató fejlesztési portáljuk és a tesztkörnyezet technikai részleteit. Arra számíthatunk, hogy a nap során több bank is közleményt ad ki erről. PSD2 2018. január 13-a óta éles, de egy sor technikai részletszabály csak később született meg, ráadásul ezek csak a kihirdetésük után legkorábban másfél évvel később alkalmazhatók. Az irányelv legfoltosabb újítása a pénzforgalmi finomhangolásokon túl, hogy új úgynevezett harmadik fél szolgáltatók (TPP-k) jöhetnek létre, amelyek kétféle új szolgáltatást nyújthatnak:A számlaaggregátorok szoftverén/appján keresztül egyszerre több számlát láthatunk, egy helyről intézhetjük pénzügyeinket, míg a fizetéskezdeményezési szolgáltatók mobilos vagy éppen online - a kártyatársaságokat az értékláncból kihagyó - pénzküldési megoldásokat fejleszthetnek.Ilyen típusú szolgáltatások már eddig is léteztek, csakhogy nem szabályozottan működtek, hanem valahol a szürkezónában foglaltak helyet (pl. Sofort, Mint, Magyarországon a Wyze.me stb.). A PSD2 célja, hogy ezt a helyzetet felszámolja, a most szürkezónában mozgó szolgáltatóknak világos szabályokat adjon, illetve a szabályozó (nálunk az MNB) "cserébe" felügyeletet is kap az új szolgáltatók felett.