Magyar chatbotos startupba száll be a Portfolion és a DayOne

A Talk-A-Bot mesterséges intelligencia elemeket is felhasználó chatbotot fejleszt, 2016-ban alapították, startup a CEU innovációs laborjából indult el. A cég vezérigazgatója és társalapítója Deliága Ákos, aki egyébként a K&H Start It mentrocsapatának is tagja. A Talk-A-Bot jelenleg 12 ügyféllel rendelkezik, a chatbotjukat nemzetközi szinten 2 millió felhasználó használja.A startup egyik fő célpiaca Közép-Európa, ahol olyan cégekkel dolgozik már együtt, mint az Erste Bank, a Heineken, a Bosch vagy a Nestlé. Lengyelországban, Csehországban, Németországban és Hollandiában terjeszkednének a következő két évben, illetve Szingapúrban és Délkelet-Ázsiában.A Facebook IQ adatai szerint a chatbotokat egyre többen használják, a piac hatalmas növekedést mutat: 2017 januárjától 2018-ig 5,6 szorosára emelkedett a chatbotok használatának aktivitása.