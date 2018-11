Magyarország csúnyán lemaradt a digitalizációban - Mit rontottunk el ennyire?

A magyar digitalizációs helyzetről és kilátásokról, illetve az exportpiaci lehetőségekről szól következő konferenciánk december 13-án. További részletek: ÁTTEKINTÉS

JELENTKEZÉS

Magyarországnak nagy a lemaradása a digitalizáció területén, a KPMG Digital Economy and Society Indexe (DESI) alapján Európában csupán 5 országot előzünk meg, miközben a legjobb indexértéket elérő országhoz, Dániához képest alig feleannyi pontot kaptunk az indexben.

A digializációra még mindig kütyüként, a digitiális eszközök használataként tekintenek a cégek, pedig ezek hatékonyságot növelő szerepének kiaknázása lenne az igazi feladat a vállalati kultúrában. A digitalizáció nem technológiai kérdés, hanem humánkérdés is, vagyis hogy a humántőkét miképpen lehet minőségileg és mennyiségileg fejleszteni - mondta Robert Stöllinger, a KPMG vezérigazgatója.A digitalizációról sokan gondolják azt, hogy már előre tartanak, mert sok számítógépük és alkalmazásuk van, ugyanakkor ezek szervezeti integrációja valójában még nem történt meg. Vagyis az eszközök révén nem lett hatékonyabb, kevesebb költséggel működő, jobb szolgáltatásokat nyújtó a vállalat. A munkavállalók felkészültségének javításával sokat lehet ezen javítani. Mindeközben már van olyan acélgyár, amelyben korábban ezren dolgoztak, de ma már mindent robotok végeznek el, ezért csupán néhány tízen működtetik az egész gyárat - fejtette ki Ságodi Attila, a KPMG vezetési tanácsadásáért felelős partnere.A humánerőforrás a vállalatok egyik legnagyobb értéke és a legdrágább erőforrása. Az irodaterületek kialakítása, a munkakörülmények az ő megtartásukban sokat segítenek. Ez egy egyszerű dolog: aki jól érzi magát, az jobban is dolgozik. A 18. században ez nem volt fontos tényező, de ma már ez kifejezetten fontos szempont lett - mondta el Dános Pál, a KPMG Tanácsadó igazgatója.Magyarországon egy tucatnyi olyan vállalat van, ahol több mint 250-en dolgoznak, vagyis korlátozott azoknak a száma, akik a proptech startupok támogató partnerei lehetnek. Ezért fontos a tanácsadók szerepe is a partnerségek megtalálásában. A "szemtelen" proptech újítók sokszor nem javítani akarják a folyamatokat, hanem teljesen leradírozni őket, és újakat építeni.Az egészségügy területén például azok az applikációk lehetnek hasznosak, amelyek segítenek eldönteni, hogy egy adott baleset vagy betegség esetén hova forduljunk: sürgősségi osztályra, háziorvoshoz, patikába menjünk, vagy nincs ezzel semmilyen tennivaló. Magyarország nincs kifejezetten lemaradva régiós szinten az egészségügy digitalizációjában, de még sok a tennivaló.A Délbudai Centrum Kórház a tervek szerint például erőteljesen épül a digitalizációra, ugyanakkor a már felépített, régi kórházépületek digitalizácója is fontos lenne. A betegutakat, az ellátást is újra kellene tervezni, erre van nyitottság. A KPMG szerint a jelenlegi rendszer nem fenntartható, át kell alakítani. A magánegészségügy leginkább az a terület, ahol a költségek lefaragásának, a betegigények kiszolgálásának céljából hajlandóak digitális fejlesztésekbe fektetni - mondta el a beszélgetésen Kohanecz Margit, a KPMG Tanácsadó igazgatója.