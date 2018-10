Magyarországra jön a kínai óriás, az AliPay!

A kínai és amerikai bigtechek forgatják fel a bankok piacát? Ezzel a téméval is kiemelten foglalkozunk majd november 15-ei Banking Technology konferenciánkon. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Ennek a megállapodásnak köszönhetően az UniCredit bankkártya-elfogadó partnerei Alipay fizetési megoldást is biztosíthatnak kínai vevőik számára.

A kínai és amerikai bigtechek forgatják fel a bankok piacát? Ezzel a téméval is kiemelten foglalkozunk majd november 15-ei Banking Technology konferenciánkon. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az UniCredit Bank Hungary és az Alipay Europe által aláírt megállapodás lehetővé teszi, hogy az egyre nagyobb számban külföldre látogató kínai állampolgárok egyszerűen, a hazájukban már megszokott alkalmazással vásároljanak és vegyenek igénybe szolgáltatásokat Magyarországon.Az Ant Financialról, vagyis az AliPayt működtető kínai fintech óriásról itt írtunk:A Magyar Turisztikai Ügynökség szerint 2017-ben 178 000 kínai vendég látogatott el Budapestre, így Kína szerepel azoknak az országoknak a tízes ranglistáján, ahonnan a legtöbb turista érkezik a magyar fővárosba.A kormányzati adatok alapján a Magyarországra látogató kínai turisták száma tavaly több mint 34 százalékkal nőtt, azaz 2017-ben elérte a 227 000-et, 2018 első félévében pedig 140 000 kínai állampolgár érkezett az országba, ami további 11%-os növekedést jelent.A Magyarországot felkereső turisták átlagosan 1400 dollárt (390 000 forintot) költenek, ami 50 százalékkal meghaladja a kínai turisták átlagos külföldi költését, Kína legnagyobb online utazási irodája, a Ctrip szerint. A közép-európai régión belül Magyarországon található a legnagyobb kínai népesség: mintegy húszezer kínai állampolgár él az országban.Az UniCredit nem Magyarországon vezeti be először a platformot: Olaszországban tavaly óta az UniCredit kereskedő ügyfelei számára már országszerte elérhető az Alipay szolgáltatása."Mindez csupán az első lépés, hiszen a szolgáltatást további UniCredit-országokban is be szeretnénk vezetni Közép- és Kelet-Európában - mondta Carlo Vivaldi, az UniCredit CEE Division vezetője. Ez lehetővé teszi, hogy a kereskedők az Alipay-alkalmazáson keresztül fogadjanak fizetéseket kínai vásárlóktól".Több mint 700 millió aktív felhasználóval az Alipay az egyik legelterjedtebb és leggyakrabban használt mobilfizetési megoldás Kínában. Az Alipay a bolti fizetést is lehetővé teszi a kínai turisták körében népszerű országok piacain világszerte, több mint 40 országban és régióban fogadják el.