Már a mandulaszállításban is segít a bitcoin technológiája

A rendszert a Commonwealth Bank of Australia hozta létre és az ethereumra építette fel, a tesztben részt vett többek közt a melbourne-i kikötő és több logisztikai cég is.A blockchain-rendszert arra használták, hogy a szállítmánnyal kapcsolatos fontosabb információkat valós időben, egyszerre nyomon tudják követni a szereplők, például a konténerek adatait, a fuvarleveleket és a kapcsolódó pénzügyi megállapodásokat.Alapvetően az ehhez hasonló nagyobb nemzetközi fuvaroknál a fuvaradatok és kapcsolódó dokumentumok hetekkel azután érkeznek meg az illetékesekhez, hogy a rendelés megérkezett, így a felmerült anomáliákat is utólag lehet csak rendezni, több hetes fennakarásokat és utómunkálatokat okozva ezzel. A blockchain egyszerűbbé és átláthatóbbá teszi a nemzetközi kereskedelmet, mivel az ellátmánylánc összes szereplője valós időben nyomon tudja követni a szállítmány állapotát és reagálni is tud, ha valaki probléma adódik.