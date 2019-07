Már Amerikában hódít az egyik legmenőbb európai neobank

A neobankokkal és más új bankpiaci szereplőkkel is kiemelten foglalkozunk november 14-ei Banking Technology konferenciánkon. regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

Az N26 egy mobilbank, olcsó és átlátható pénzügyi termékekkel céloz főleg fiatalabb ügyfelekre, olyan befektetők állnak mögötte, mint a Tencent kínai internetes óriás és az Allianz német biztosító. Itt írtunk róla részletesen.Európában - fintech cégek közt elsőként - 2016-ban banki jogosítványt is szereztek, majd az N26 néven megújult társaság elkezdett betéteket gyűjteni és az ügyfeleit ezek felé terelni. Emellett nyitottak egy vállalkozásoknak szóló szolgáltatást (N26 Business) és egy plusz biztosítékokkal (például tőkevédelem) működő szolgáltatást (N26 Black) is.Tavaly októberben jelentették be, hogy 2019 első negyedévében Amerikában is elindulnak a szolgáltatásukkal, azonban csak mostanra sikerült ez. Az induláskor 100 ezer ügyfélnek válik elérhetővé a szolgáltatás, ennyi ügyfél szerepelt az N26 várólistáján, a teljes indulás idén nyáron várható. Amerikába az FDIC betétbiztosító által biztosított Axos Bankkal partnerségben működik az N26.A 2015 óta működő neobank 3,5 millió ügyféllel rendelkezi az EU 24 országában, idén februárban 300 millió dollárnyi tőkét vontak be a terjeszkedésük finanszírozására. A neobank célja, hogy a következő években átlépjék az 50 milliós ügyfélszámot.