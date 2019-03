Már nem csak mobilappon érhető el az e-kárbejelentő

A biztosítási szektor digitalizációjáról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

Az alkalmazást idén januári indulása óta 173 ezren töltötték le, a biztosítótársaságokhoz ezzel elküldött kárbejelentések száma meghaladja az 1200-at - közölték. Februárban, az indulást követő első teljes hónapban 570 e-kárbejelentés érkezett a társaságokhoz, miközben a kgfb-piacon résztvevő tizenhárom társasághoz 16 027 kárbejelentés érkezett.Az eddigi tapasztalatok szerint a legtöbben 20-25 perc, vagy annál rövidebb idő alatt töltik ki mobiltelefonjukon az e-kárbejelentőt. A gyorsabb ügyintézést segíti, hogy az ekar.hu oldalon már található egy demo változat is. Az alkalmazás még nem használható casco károk rögzítésére.Az alkalmazás és a webes felület jelenleg két, Magyarországon biztosított gépjárművet érintő káresemény bejelentésére használható. Többes baleset esetén párosával lehet kitölteni. A papíralapú, kék-sárga nyomtatványt pedig továbbra is mindenki szabadon választhatja a balesetek bejelentéséhez. Azokban az esetekben, amelyekben az e-kárbejelentő alkalmazás valamilyen okból nem használható (például külföldi vagy biztosítatlan gépjármű esetén), továbbra is a hagyományos kék-sárga nyomtatványra lesz szükség. Amennyiben a balesetben érintett másik gépjármű rendszáma ismeretlen, a rendőrségen be kell jelenteni a káreseményt, majd ezt követően online lehet megtenni a kárbejelentést.