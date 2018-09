Már tesztelik a magyar azonnali fizetési rendszert

Az azonnali fizetési rendszerrel kiemelten foglalkozunk november 15-ei Banking Technology konferenciánkon. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A Nets átadta a Girónak az azonnali elszámolásforgalmi szoftvert, a Giro Zrt. pedig felépítette a szoftver működtetéséhez szükséges alapinfrastruktúrát. Megtörténtek a kezdeti tesztelések is, az ezekkel kapcsolatos tapasztalatok kedvezőek, a projekt az eredeti ütemterv szerint halad - közölte a Giro.Az azonnali fizetési rendszer jövő júliusban indul el, ettől az időponttól kezdve 0-24-órában, a hét minden napján 5 másodpercen belül utalhatunk pénzt akár mobilszámra vagy másik másodlagos azonosítókra. a rendszerre új típusú fizetési módozatok is épülhetnek, például mobilos személyek közötti fizetési (P2P) megoldást, bolti kártyamentes mobilfizetést, sárgacsekket kiváltó fizetési formát is fejleszthetnek a bankok vagy más piaci szereplők.