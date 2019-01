Megaadatbázist épít Putyin, ujjlenyomatos fizetést ígérnek

Miután a Sberbank ügyfelek regisztrálják biometrikus adataikat egy központi rendszerbe, akár otthon is hagyhatják pénztárcájukat és mobiljukat, akkor is tudnak vásárolni egy szupermarketben, legalábbis az Azbuka Vkusa 20 boltjában.A Sberbank közölte: teljesítették azt a kormányzati elvárást, hogy legalább a fiókjaik 20 százalékában regisztrálhatnak az ügyfelek a biometrikus adatokat rögzítő központi, állami rendszerbe - amelyet a bank is használ az ujjlenyomatos fizetéshez.Az orosz állam a bankokat arra kéri, gyűjtsék be ügyfeleik hang, arc és más biometrikus adatait. Ezekkel aztán nem csak boltokban fizethetnek a tervek szerint, hanem banki ügyeket is intézhetnek, számlát nyithatnak, átutalhatnak, hiteligénylést adhatnak be telefonon vagy online is. A kormány elvárása, hogy a bankok júniusig már a fiókok 60 százalékában kiépítsék a biometrikus adatok rögzítésére alkalmas eszközöket.