Megbüntette az egyik brókercéget az MNB

A vizsgálat megállapításai alapján a jegybank összesen 9,5 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a Random Capitallal szemben.

Az MNB átfogó felügyeleti vizsgálatot végzett a Random Capitalnál, a jegybank a vizsgálat során az intézmény működésének 2016. január 1-től 2018. július 13-ig terjedő időszakát tekintette át.Az MNB az eljárása elején feltárt adatbiztonsági problémák miatt - ügyfélvédelmi okokból - már az eljárás során szükségesnek tartotta végzésében ideiglenes intézkedésként azonnali hatállyal felszólítani a Random Capitalt, hogy szervezetén belül csak a munkakörük alapján arra illetékeseknek tegye lehetővé az információkhoz való hozzáférést. Az MNB ezzel a döntéssel kívánta megelőzni a befektetési szolgáltató társaságnál a belső, az üzletvitel során keletkező információval való visszaélés lehetőségét, illetve azt, hogy emiatt az ügyfelek befektetései, pénzeszközei vagy az ezekkel kapcsolatos jogaik esetlegesen sérelmet szenvedjenek.A most zárult jegybanki vizsgálat - a belső információs jogosultságokat érintő hiányosságok mellett -megállapította többek között, hogy a piaci visszaélések szűrési mechanizmusa, a tranzakciók sztornózási gyakorlata, a befektetési hitelezési és kölcsönzési tevékenysége, a szerződéskötési gyakorlata, valamint egyes nyilvántartási rendszerei nem feleltek meg teljeskörűen a jogszabályi elvárásoknak.A jegybank kiemelt fókusszal vizsgálta és szankcionálta a Random Capital számviteli, nyilvántartási és informatikai hibákra visszavezethető adatszolgáltatási hibáit, és a jövőben is kiemelt szigorral lép fel az e téren jogsértést elkövető piaci szereplőkkel szemben. Emellett problémát talált a vizsgálat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére irányuló tevékenység körében, elsősorban a pénzmosási szabályzatot, a szankciós szűrés megfelelőségét, az ügyfélazonosítást, valamint a tényleges tulajdonosok nyilatkozattételét érintően is.Mindezek nyomán az MNB ma közzétett határozatában felszólította és figyelmeztette a társaságot, hogy a feltárt hiányosságokat szüntesse meg, és a felügyeleti intézkedések végrehajtásáról - az intézmény vezető testületei által is megtárgyalt és jóváhagyott - belső ellenőri jelentés megküldésével számoljon be a jegybanknak.A bírságösszeg meghatározása során súlyosító körülménynek számított, hogy a pénzmosás megelőzési tevékenységet érintő egyes jogsértések huzamosabb ideje fennálltak. Enyhítő körülmény volt ugyanakkor a szolgáltató csekély piaci súlya és együttműködő magatartása, illetve a jogsértések kiküszöbölésére tett azonnali és tervezett intézkedései.