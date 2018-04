Megjósolta a Tesla és a Skype felemelkedését - most a bitcointól remél csodát

Nagyobb lesz, mint az internet. Nagyobb, mint a vaskor, a reneszánsz. Nagyobb, mint az ipari forradalom. Ez az egész világra hatással lesz és nagyobb és jelentősebb lesz, mint valaha gondolták volna

Arról kérdezték a befektetőt, hogy a korábbi befektetéseihez - a Teslához, a Hotmailhez és a Skypehoz képest, melyekbe korai befektetőként szállt be - most mekkora sikert vár a Bitcointól, melyre azt válaszolta, hogy "ezek együttesénél is nagyobbat."- mondta a Manhattan Institute konferenciáján.A szakember szerint a most 8930 dollárt érő Bitcoin 250 ezer dollárt fog érni négy éven belül. Úgy véli, szerinte röhögni fognak azokon, akik öt év múlva nem kriptopénzzel vesznek kávét. Hozzátette: nem aggódik a kriptopénz volatilitása miatt sem, szerinte sokkal biztonságosabb a Bitcoinja, mint a Wells Fargónál tárolt pénze. Azzal érvelt, hogy a bankokat is feltörik és a bűnözők ugyanúgy használják a dollárt is - ezzel próbálta cáfolni a kriptodevizák ellen gyakran felhozott érveket.Azt nem részletezte, hogy szerinte miért pont az egyre több országban közvetve betiltott Bitcoin és miért nem pedig egy jegybankok által ellenőrzött fizetőeszköz kerül majd széles körben használatra.A Draper Associates vezetője még 2014-ben vett 30 ezer darab Bitcoint, tavaly decemberben még azt mondta, hogy egyet sem adott el közülük. Ez azt jelenti, hogy egy 267,8 millió dollárt (azaz kb. 68,5 milliárd forintot) érő bitcoincsomagon ül.