Meglophatták az ügyfeleket két nagy bitcoinos tőzsdén

A meghallgatáson az ügyfeleiktől elsikkasztott, saját számláikra utalt több milliárd wonról kérdezzük meg őket

Több milliárd dél-koreai won-os (1 forint 4,17 dél-koreai wonnak felel meg) sikkasztási ügyben hallgatják ki két kriptotőzsde vezetőit Dél-Koreában. Az egyik vezető Kim Ik-hwan, a Coinnest vezérigazgatója, aki az ötödik legnagyobb dél-koreai kriptotőzsde vezetője, a többi érintett vezető neve nem került nyilvánosságra.- fogalmazott a Reutersnek az egyik nyomozó.A Coinnest oldala a jelek szerint normálisan működik, a Reuters megkeresésére nem válaszolt azonnal a kriptotőzsde. Dél-Koreában -a világ harmadik legnagyobb kriptotőzsdés országában - először fordul elő, hogy kriptotőzsdék vezetőit vették őrizetbe. Ugyanakkor az ügy miatt szabályozási lépésekre számíthatnak a kriptotőzsdék, több hatóság is ezen dolgozik most, illetve további nyomozásokat terveznek a többi kriptotőzsdén.A kriptopiacokon amúgy is elromlott a hangulat az utóbbi időben, egy hónapja még 11500 dollár körül járt a Bitcoin, mostanra 7000 dollár alatt kereskednek vele, a Coinbase-en 6800 dollár alatt jár jelenleg az árfolyama.