Mégsem indul el a várva várt japán kriptotőzsde

A Money Forward tőzsdéjének indulásához már majdnem minden adott: megvan a cégbejegyzés, ami a vállalat leányaként fog funkcionálni, a hatóságokhoz viszont egyelőre nem nyújtja be a vezetés az engedélykérelmet.A halasztás mellett azért döntött a Money Forward vezetése, mert úgy vélik, a kriptopénz-piacon medvepiac állt be, emiatt pedig valószínűleg nem lenne nyereséges a vállalkozás. Emellett állítólag aggódnak a kriptotőzsdéket fenyegető kibertámadások és a pénzmosás kockázata miatt is.A Money Forward felfüggeszti az Onbit kriptomédia szolgáltatását is, a blockchainalapú megoldások fejlesztésével továbbra is foglalkoznak majd.