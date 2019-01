Megvan a kínai mobilfizetési behemót új célpontja

A kínai Ant Financial működteti a világ egyik legnagyobb mobilfizetési rendszerét, az AliPayt, a kínai behemót szolgáltatása kínai turistáknak az UniCredittel kötött megállapodásnak köszönhetően Magyarországon is elérhető lesz.Az Ant Financial a Sky News értesülése szerint felvásárolhatja a WorldFirst nevű brit startupot, amely nemzetközi átutalásokban utazik. A cégért 500 millió font körüli összeget fizethetnek, a két fél előrehaladott tárgyalásokat folytat.2004-ben Citi volt bankárai alapították a startupot egy londoni ház alagsorában, mára 600 főt foglalkoztatnak, évenete több mint 1 millió tranzakciót bonyolítanak.Az Ant Financial korábban fel akarta vásárolni az amerikai MoneyGramot, azonban az a felvásárlás kútba esett, ezért lehet most nekik érdekes felvásárlási célpont a hasonló profillal rendelkező WorldFirst.