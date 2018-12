Megvan Dél-Korea első unikornisa

A Viva Republica, a Toss anyacége a napokban jelentette be, hogy lezárt egy 80 millió dolláros forrásbevonási kört, melynek köszönhetően 1,2 milliárd dolláros értékeltséget ért el.A cég Lee Seung-gun, egy volt fogorvos alapította 2015-ben, eleinte személyek közti (peer-to-peer) fizetésekkel foglalkoztak. Növekedését egy ideig akadályozta Dél-Korea pénzügyi felügyelete is, amely 600 ezerre limitálta a fintechcég appjának éves letöltését.Most már foglalkoznak hitelezéssel, hitelminősítéssel és biztosítással is, 10 millió felhasználójuk van az 51 milliós Dél-Koreában. 2018-ban becslésük szerint már az összes online személyek közti átutalás a Toss appjának segítségével lesz már lebonyolítva.