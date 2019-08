Megvették a forradalmi telerobotot: itt az újabb áttörés a kommunikációban?

A robotok gyakorlati alkalmazásáról is szó lesz a Portfolio-MAGE Ipar 4.0 konferencián. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

A Beam egy távkommunikációs robot, a kaliforniai Suitable Technologies fejlesztette, a céget 2011-ben alapították. A Beam egyszerűen használható, kétoldalú kommunikációra használható; lényegében egy kerekes platform, amin van egy képernyő, amely alkalmas valós idejű kommunikációra. Hatalmas segítséget jelenthet a mozgásban korlátozott embereknek és a távmunkában dolgozóknak is, az eszköz még az Obama-érában a Fehér Házban is megfordult.A Suitable Technologies zászlóshajójának számító Beam vélhetően azért került ki a cég portfóliójából, mert - hasonlóan sok más, robotikával foglalkozó céghez -, nem tudtak a technológiájuknak kellően nagy piacot találni, úgyhogy a hasznos innováció nem tudott érdemben elterjedni. A Blue Ocean viszont bejáratott ügyfélkörrel rendelkezi - például több kórháznak is beszállítói-, így könnyen lehet, hogy az akvizíció a Beam mainstreambe való betörését is jelenti majd."A Beamet számos módon lehet használni: biztonsági engedélyek ellenőrzéséhez, múzeumok bejáráshoz, kereskedelmi bemutatókhoz, orvosi egyeztetéshez és ahhoz is, hogy beteg gyerekek tartani tudják a kapcsolatot az iskolával és a barátaikkal" - ismertette Claus Risager, a Blue Ocean Robotics vezérigazgatója az eszköz képességeit.