Mesés vagyonokat szereztek a fintech cégek tavaly

A magyar fintech piac kilátásairól is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A piacon Amerikában volt a legnagyobb aktivitás 2018-ban, itt a tranzakciók száma 1000-ről több mint 1200-ra emelkedett, értékük pedig közel 30 milliárdról közel 55-re. A tranzakciók értékbeli növekedését illetően ezzel együtt Európa vezet, ahol a 2017-es 12 milliárdos befektetési érték 34 milliárdra nőtt egy év alatt. Ázsiában az Ant Finacial 14 milliárdos tőkeemelése az egész - 22 milliárdos - tranzakciós piac több mint felét adta, nélküle a piac visszaesést mutatott volna.

A tranzakciók száma éves szinten alig nőtt, azaz az átlagos értékük emelkedett drasztikus mértékben. A tanácsadó cég szerint ez azt mutatja, hogy a szektor mind több startup cége jut el az érett szakaszba; sőt, egyes érettebb startupok maguk is befektetői szerepet vesznek fel.Az elmúlt néhány évben az innovatív, gördülékeny fizetési szolgáltatásokat fejlesztő startupok hívták fel magukra a figyelmet, viszont már egyre inkább a banki belső folyamatok hatékonyabbá tételén dolgozó csapatoké a főszerep. A fintech cégek iránti keresletet növeli a hatósági szabályok szigorodása, az olyan rendeletek, mint a GDPR, amelyek komoly megfelelési kényszer elé állítják a pénzügyi intézményrendszert. Az ezt támogató, vagy az ezekre épített üzleti modelleket megvalósító innovatív cégek, amelyek például mesterséges intelligenciára fejlesztett megoldásokkal segítik a hagyományos bankok és biztosítók munkáját, gyorsan felértékelődnek, és ezek a technológiák várhatóan a jövőben is jelentős befektetést vonzanak majd.Tavaly három 10 milliárd dollárt meghaladó üzlet köttetett a fintech szektorban. A legnagyobb tranzakcióban a Blackstone 17 milliárd dollárral szállt be a Refintiv-be, ezt követi az Alibaba Group által alapított online fizetési szolgáltató, az Alipay-t üzemeltető Ant Financial 14 milliárdos tőkeemelése, majd a Vantiv 12,9 milliárdos felvásárlása, ahol a befektető maga is fintech cég, a WorldPay volt.A szektor iránti kereslet 2019-ben is erős lesz. A fintech cégek a világ egyre több pontján nyújtanak jó megoldásokat a bankrendszernek és a biztosítási szektornak, így a globális és a regionális felvásárlási hajlandóság továbbra is erős maradhat - írta a KPMG.