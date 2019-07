Mesterséges intelligenciával és IoT-ellenőrzéssel újít az ipari vírusirtó

Az ipari kiberbiztonság is kiemelt témája lesz a Portfolio-MAGE Ipar 4.0 konferenciának. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

A Claroty iparvállalatok irányítási rendszereihez fejleszt kiberbiztonsági, megfigyelési és ellenőrzőrendszereket, egy új, nagyobb update keretein belül kezdik el ellenőrizni az IoT-eszközöket is.IoT-eszköznek számítanak például a szenzorok, kamerák, kártyaleolvasók, termosztátotok, mobilok és más, épületfenntartáshoz kapcsolódó, elektromos eszközök.A cég a fejlesztéshez még tavaly vont be 60 millió dollárnyi forrást, ezt többek közt a Siemens és a Schneider Electric finanszírozta - mindkét cég egyébként a gyakorlatban is alkalmazza a Claroty megoldásait.A frissítés egyszerre tartalmaz egy gépi tanulásra képes algoritmust is, amely a veszélyesebb támadások elhárítását tudja priorizálni, illetve képes elemezni a támadás forrását is, mellyel az incidens kezelése hatékonyabban haladhat.