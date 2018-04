MNB: pillanatok alatt bajba kerülhetnek a bankok, ha nem lépnek

A fintech-forradalomról és a bankok átalakulásáról szól május 15-ei Financial IT and Disruptive Technologies konferenciánk. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

Szombati Anikó makroprudenciális politikáért felelős ügyvezető igazgató Magyar Nemzeti Bank Szombati Anikó az MNB makroprudenciális politikáért felelős ügyvezető igazgatója, a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja.

Már bizonyított, de még kisebb fintechek, akik fenntartható üzleti modellel rendlekzenk, de még nem taroltak le piacokat.

Egyes piacokon már szignifikáns részesedéssel rendelkező fintechek (ilyen pl. a Klarna, amin keresztül a svéd e-kereskedelem 40 százaléka zajlik)

Teljesen online digitális bankok (pl. Revolut)

Technológiai operátorok, amelyek a bankoknak adnak új szolgáltatásokat.

A fintechek nem veszélyesek, a technológiai óriások viszont igen. Úgy gondoljuk, hogy a fintechek segíthetnek a bankoknak abban, hogy versenyképesek maradjanak a techóriásokkal szemben. Mi azt várjuk, hogy ökoszisztémák alakulnak ki, a bankoknak ezekben kell megtalálniuk a helyüket. A kérdés, hogy a bank lesz az, aki az ügyfelekkel közvetlenül ápol kapcsolatot, vagy csak a back office-a lesz más cégeknek

Óriási verseny várható a fintech-forradalomban a bankok és az új szereplők között, aki lemarad, középtávon nem fog tudni helytállni, nagy piacot veszíthet - mondta az MNB fintech-konferenciáját megnyitó beszédében Windisch László, a jegybank alelnöke. Ezt követő köszöntőjében Szombati Anikó, az MNB ügyvezető igazgatója hozzátette: az MNB nem követő, hanem vezető jegybank, ezért a fintech területen is vezető akar lenni. Szombati Anikó a nemrégiben elindult Innovation Hub részleteiről tart előadást május 15-ei Financial IT and Disruptive Technologies konferenciánkon.A McKinsey szerint négy csoportba lehet sorolni a fintech cégeket:Egyes részpiacokon látványosan terjednek a fintech megoldások, Kínában 2013-ban a fedezetlen személyi hitelek mindössze 1 százalékát nyújtották digitálisan, ezzel szemben 2017-ben ugyanez az arány már 30 százalék volt. Ezt a növekedést nagy részben a WeBank érte el, amely a Tencent internetes óriás által alapított fintech.A globális versenyben Európa nagyon le van maradva, az Egyesült Államok még vezet, de Kína már a sarkában van. A 25 legnagyobb fintech értéke 100-200 milliárd dollár között mozog, ami a bankokhoz képest még mindig nagyon kicsi értéknek számít. Ugyanakkor a nagy technológiai cégek piacra lépésével az új szereplők javára billenhet át a mérleg.- zárta előadását Czímer.