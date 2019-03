Nagy dobást hajtott végre az Apple a mobilfizetésekben - Mire készülnek a techóriások?

Daniel Döderlein vezérigazgató Auka A norvég születésű fintech guru, akit a 200 legfontosabb európai fintech szakértő között tartanak számon, az Auka alapító vezérigazgatója. Több mint húsz éves vállalkozói tapasztalattal rendelkezik IT, termékfejlesztés... Tovább »

Ez érdekes húzás az Apple részéről, amely 2014 októberében vezette be az üzletekben történő fizetésre, iOS appok vásárlására és webes tranzakciók végrehajtására használható Apple Pay rendszert. Az alma-logós tech-óriás a hardver-bizniszben folyamatosan csökkenő bevételei ellensúlyozására az elmúlt években óriási befektetéseket eszközölt a felhő-alapú szolgáltatások, a zenei streaming (Apple Music) és az Apple Pay fizetési rendszer területén.Új ötletükkel a fizetési portfoliójukat szélesítik, ami nem túlzottan meglepő annak fényében, hogy az első negyedévben 2001 óta először csökkent az árbevételük.Az Apple észrevette (amit például ez a Juniper-felmérés is megerősít: https://bit.ly/2V45gEl), hogy az Egyesült Államokban csökkenőben van az érintéses technológián alapuló (NFC) fizetések (pl. Apple Pay, Google Pay) használata.A "fizetési" iparág a világ legnagyobb gazdasági ágazata: minden vállalkozás támaszkodik rá, és ez biztosítja a kereskedelem vérkeringését. Egy akkora vállalat, mint az Apple - de beszélhetnénk a Google-ról, az Amazonról vagy a Facebookról is - természetesen fel akar ülni erre a száguldó vonatra. Így aztán természetes, hogy amikor az Apple-nél felismerték, hogy az Apple Pay ebben a formájában - értsd: a vevő a boltban odanyomja a telefonját egy terminálhoz - nem igazán jön be a felhasználóknak, akkor elgondolkodott rajta: hogyan tovább?Persze lehet tanulni azoktól, akik sikeresek ezen a területen: az Alipay-től, a Venmótól, a Vippstől, a MobilePaytől, a Swishtől, a PayTM-től vagy a Tez-től (mai nevén: Google Pay). Egyre több az olyan önálló applikáció, amelynek készítői felismerték, hogy a sikerhez az egyenlet mindkét oldalán változtatni kell: egyszerűen használható eszközt kell adni az emberek kezébe, amellyel könnyű pénzt küldeni vagy fogadni, és lehet vele fizetni a boltokban.Pontosan ezért sikerült az Alipaynek és társainak masszívan megvetni a lábukat hazájukban. Egyszerre koncentráltak mindkét oldal, de különösen a kereskedők igényeire, akikről eddig elfeledkeztek. Az appok összekapcsolják őket fogyasztóikkal. Képzeljünk el egy Starbucks appot - amely minden boltban működik. Rendelj, fizess, nem kell sorba állnod, keresgélj az ajánlatok között, fizess online stb.Akkor nézzük most újra az Apple Payt. Az "almások" rájöttek, hogy kit hagytak ki eddig a számításból: most lehetővé tették a felhasználók közötti pénzmozgásokat. A probléma ezzel csak az, hogy a nem iPhone-osokat kizárják a rendszerből. Csak azok között működik, akiknek lehet iMessage üzenetet küldeni, így nem platformsemleges.Ezen kívül van még egy kihívás a dologban: ha P2P (felhasználótól felhasználónak) módon küldünk pénzt, jó lenne, ha az a pénz valami értelmes helyen landolna, ideális esetben például a fogyasztó bankszámláján. Csakhogy az Apple szeretné a pénzt magánál tartani - aminek több oka is van. Az egyik az, hogy a kapott pénzből lehet majd küldeni is, ami részben megoldja a ciklus elindításához szükséges feltöltési problémát. A másik ok viszont az, hogy az Apple számára komoly gondokat okoz a pénz kiutalása bankszámlákra: kötelezettségekkel jár, és ráadásul költséges is. Meg aztán: miért ne lehetne a cég saját maga a lojális Apple-hívők bankja? Ha ott tartják a pénzüket, az kontrollt és kamatbevételt is jelent.Ám az előfinanszírozás szükségessége és az iOS világra korlátozottság miatt a felhasználók egyelőre nem olyan ütemben regisztrálnak, mint ahogyan azt az Apple szerette volna. Így az Apple lépett: törölték a feltöltési kötelezettséget, és hitelt nyújtanak a felhasználóknak. Erről szól a bevezetőben említett hír: A Goldman Sachsszal közösen létrehozták az Apple Pay hitelkártyát.Az idő majd eldönti, hogy az emberek szeretni fogják-e ezt a megoldást. Ha tetszik is nekik az Apple Pay Credit, könnyen lehet, hogy más NFC-s megoldásokkal együtt az Apple Pay is teret veszít majd, mégpedig az önálló alkalmazások javára. A Google felismerte ezt, megújította stratégiáját, és az érintéses rendszer helyett most már az applikációra alapozott fizetési megoldást állította a középpontba: a TEZ kezdeményezés ma már Google Pay márkanév alatt fut.Érdekes lesz megfigyelni, hogy hogyan válik be az Apple és a Goldman Sachs együttműködése. Az Apple figyelmét biztosan nem kerülte el az Alipay kínai vagy a Google Tez indiai sikere. Ahogyan a fogyasztók és a kereskedelem is lassan elmozdul az érintős technológiától, úgy a tech óriásoknak is meg kell újulniuk a mobilfizetési rendszerek terén, ha lépést akarnak tartani a legújabb trendekkel. Hogy a hitelezés önmagában vonzóvá teszi-e az Apple Payt, majd kiderül, de a kérdőjelek folyamatosan sorjáznak.Az egyik legnagyobb kérdőjel az, hogy hogyan viszonyuljon az Apple a bankokhoz, ha már önmaga is hitelező lesz? Hiszen ezek a bankok nyújtják az Apple Pay alap-infrasturktúráját és disztribúcióját a különböző piacokon. De mit fognak lépni, ha az Apple egyszerre versenytársuk lesz?