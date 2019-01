Nagy újítás az autós baleseteknél: örökre elfelejthetjük a kék-sárga nyomtatványt

Eddig a közúti balesetek kárbejelentése offline működött, az úgynevezett kék-sárga nyomtatványon lehetett bejelenteni a közúti baleseteket. Már léteznek egyedi biztosítói online kárbejelentő megoldások, de ezek csak egy-egy biztosítónál működnek, most azonbanEz egy lehetőség , a kék-sárga lapon továbbra is be lehet jelenteni a baleseteket, de a biztosítók megpróbálják erre a csatornára terelni a bejelentéseket.A korábbi papíralapú bejelentésnél sok volt a hiba, a mostani rendszert úgy alakítják ki, hogy az alkalmazás segítségével pontosan és jól töltsék ki a kért adatokat az érintettek. Az androidos alkalmazás már le is tölthető, elérhető a store-ban, az iOS-os megoldás napokon belül élesedhet, most a jóváhagyás folyamata tart.Az app megnyitása után egy információs ablak jelenik be, ami segít a felhasználónak abban, mit kell tennie első körben (pl. állítsa le a motort, hívjon segítséget, kapcsolja be a vészvillogót stb.). Illetve az első feladat, hogy készítsenek fényképet a balesetről minél gyorsabban, a kárbejelentő vegye elő az okmányait, mert erre a kárbejelentés miatt szükség lesz.A rendszer jelenleg a két résztvevős balesetekre készült el, tovább fogják fejleszteni ahhoz, hogy több résztvevős balesetet is be lehessen vele jelenteni. A balesetek nagy százaléka két résztvevős, így a balestek nagy részét ezzel lefedik. Mind a két fél a saját készülékén is bejelentheti a balesetet, de ez megtörténhet egy készüléken is, ezt a felek a helyszínen eldönthetik.A kétkészülékes megoldásnál szinkronizálják az adatokat, egy pin-kód jelenik meg az egyik készüléken, és ha ezt a másikon beírják, akkor meg is kezdődhet a kárbejelentés a szinkronizált telefonokon. Sárgával a kötelezően, szürkével az opcionálisan kitöltendő mezők, zölddel a kitöltött, pirossal a hiányosan kitöltött mezők láthatók az appon belül. Fényképeket lehet csatolni a bejelentéshez, a balesetről vázlatot készíthetnek, tanú adatokat is meg lehet adni, és megjegyzést is lehet fűzni a bejelentéshez.A baleset időpontját, helyszínét az app automatikusan kitölti, a felhasználó ezt módosíthatja. A biztosítók a jövőben minden kgfb-hez elküldenek egy QR-kódot, amely az e-kárbejelentő adatait tartalmazza, ezt automatikusan betölti a QR-kód az appba.Az app ikonokkal, képekkel segíti a baleset vázlatának létrehozását, de kézzel is rajzolhatnak ezen a felületen. A bejelentéshez szöveges megjegyzést, hanganyagot is csatolhatnak a felhasználók. A rendszer egy előnézetet készít beküldés előtt, ezt még lehet módosítani, majd ha a felhasználó jóváhagyja az előnézetet, akkor aláírja a kijelzőn a bejelentést, és beküldheti a biztosítónak. A balesetben résztvevők e-mailben, pdf formátumban megkapják a bejelentést, illetve a fotókat, hanganyagokat egy későbbi e-mailben küldik vissza. A rendszer fejlesztése még nem zárult le, a piaci visszajelzések, igények alapján tovább fogják fejleszteni az appot. Az e-személyi beolvasásán is dolgoznak, ami tovább könnyítheti az adatok megadását. Jelenleg csak a magyarországi biztosítóknál használható ez az app, ugyanakkor azt tervezik, hogy nem csak magyar, hanem idegen nyelven is elérhető lesz az app.