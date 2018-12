Nagy újítás készül a bankok nemzetközi rendszerében

Tudjuk, hogy még mindig vannak olyan tranzakciók, amelyeket rossz formátumban küldenek vagy valamilyen információ hiányzik belőlük. Ilyenkor ahelyett, hogy későbbre halasztanánk őket, előre megoldunk minél több ilyen problémát (az elővalidációs rendszerrel), ezáltal a fizetések gyorsabbak lesznek

Az 1973-ban alapított Swift rendszer volt a válasza a bankoknak arra kérdésre, hogyan lehet az egész világra kiterjedő hálózaton keresztül pénzt mozgatni a bankszámlák között. A platform 2500 bank tulajdonában áll, és évente több mint 200 milliárd dollárt mozgatnak meg vele.A régi, már nem eléggé hatékony technológia ugyanakkor támadási felületet hagyott a fintech cégeknek, mint például a Revolut vagy a TransferWise, illetve banki blockchaines kezdeményezésre is akad példa.A JP Morgan Chase vezetésével 130 bank állt össze az INN (Interbank Information Network) nevű projektben, amely egy megosztott főkönyvön keresztül biztosítja a bankok közötti kommunikációt. Ez lehetővé teszi számukra, hogy gyorsan megoldjanak az átutalásoknál felmerülő problémákat, információkat osszanak meg egymással egyes tranzakciókról, ezáltal elkerüljék az átutalások késlekedését.A Swift most egy új feature-t vezethet be, egy olyan "elővalidációs", API (application programming interface) alapú rendszert, amely lehetővé teszi, hogy a bankok szabályozott körülmények között maguk ellenőrizzék a tranzakcióban részt vevő másik banknál lévő adatok helyességét. Például ellenőrizni tudják egy bankszámlaszám helyességét, mielőtt végrehajtanák az átutalást.- mondja Luc Meurant, a Swift marketingvezetője.Becsléseik szerint a tranzakciók 10 százaléka akad fenn valamilyen hiba miatt, az új rendszer jelentősen csökkentheti a problémás fizetési tranzakciók helyreállításának költségeit. Ez segíthet a tranzakciós díjak csökkentésében is. Az új rendszert úgy tervezték meg, hogy viszonylag könnyen be lehet vezetni a Swift 10 ezer feletti tagot számláló hálózatában.