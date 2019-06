Nagyágyúk állnak be Zuckerberg világpénze mögé

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio november 14-ei Banking Technology konferenciáján. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

a rendszer elszámolási egysége a GobalCoinnak nevezett kriptopénz - egy úgynevezett stablecoin - lesz, melynek értékét egy hagyományos pénzekből álló kosárhoz kötik hozzá,

2020-ig mintegy 12 országban vezetik be a digitális fizetési rendszert,

a rendszert s Facebookon, Instagramon és WhatsAppon, sőt, gyakorlatilag , sőt, bárhol máshol az interneten is használhatnak online fizetésre, illetve személyek közötti pénzküldésre.

A Facebook nyáron teszi közzé a részletesebb ütemtervét, de már több hatósággal is tárgyalásokat folytattak, az első teszteket már idén év végén végrehajtják.

A Facebook mintegy 1 milliárd dollárt szedne össze saját kibocsátású kriptopénze, a GlobalCoin elindítására, a tervet május elején jelentették be, de máris legalább 120 millió dollárnál járnak. A GlobalCoin létrehozására egy több cégből álló konzorciumot hoznak létre, több mint 12 cég - köztük a Visa, a Mastercard, a Paypal és az Uber - már be is állt a projekt mögé. Rajtuk kívül a lap szerint a Stripe fizetési cég, a Booking.com szálláshely-foglalási cég, és egy argentin e-kereskedelmi óriás, a MarecadoLibre is beszállt.A Facebook új digitális pénzzel működő fizetési rendszere a Facebook-felhasználók közötti pénzküldést és a netes vásárlást támogatja majd, az eddig napvilágot látott főbb részletek: