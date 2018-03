Nagyobbat szólhatnak az okosszerződések, mint maga a bitcoin

A blockchain és az okosszerződések pénzügyi felhasználási területeivel kiemelten foglalkozunk május 15-ei Financial IT and Disruptive Technologies konferenciánkon. ÁTTEKINTÉS

Mi az az okosszerződés?

Nick Szabo, az okosszerződések atyja

Bár ezt a pletykát többször is cáfolta, az szinte teljesen biztos, hogy a bitcoin titokzatos feltalálója ismerte Nick Szabo munkásságát.

Ethereum

Okosszerződések a biztosítóknál

Az Etherisc egy német alapítású, decentralizált biztosításokkal foglalkozó vállalat, több működő blockchain-alapú megoldásuk is van már. Ők dobták piacra az első olyan, ethereumon alapuló biztosítást, amely érzékeli, ha a biztosított lekéste a repülőgépét és automatikusan fizet, anélkül, hogy az ügyfélnek akár a kisujját kelljen mozgatnia. Ajánlanak ezen kívül egy ethereum alapú szociális biztosítást is, amely bizonyos családi tragédiák esetén fizet, illetve egy mezőgazdasági biztosítást is, amely azonnal fizet, ha a biztosított termőföldjét szárazság vagy árvíz sújtja.

A Blockchain Insurance Industry (B3i) egy viszontbiztosítók és biztosítók által létrehozott konglomerátum, melynek célja a megosztott főkönyvi technológia gyakorlati alkalmazásának kutatása. A csoportnak tagja többek közt a Magyarországon jelenlévő Aegon, Allianz és Generali is. Eddig főleg egy IBM Hyperledgeren alapuló technológia adaptációját tesztelték egy természeti katasztrófákra szóló biztosításon. A projekt első prototípusai 2016-ban "gördültek le a gyártósorról," idén már valódi szerződésekkel, valódi adatokkal is tesztelték. A B3i részeként működő biztosítók idén tervezik széles körben is elterjeszteni a technológiát, melynek segítségével gyorsabban és transzparensebben lehetne tranzakciókat végezni, okosszerződések és többszereplős tranzakciók közbenjárásával.

A Dynamis egy személyek közti (peer-to-peer) biztosítással foglalkozó startup. Munkanélküliségi biztosításukat egy ethereum-alapú okosszerződésre helyezik, melyet munkáltatók és munkavállalók is köthetnek. Munkavállalók esetén a biztosító átvállalja a végkielégítést, ha elbocsátás történik, munkáltatók esetén pedig akkor fizet, ha kirúgják az adott alkalmazottat vagy tartósan munkanélküli lesz. A biztosítási díjat dinamikusan csökkentik, ha kárkifizetésekre nincs szükség. A biztosítottak munkáltatói viszonyát a biztosító az érintettek beszámolói alapján a LinkedInen fellelhető adatok bevonásával is ellenőrzik.

Az egyik legnagyobb amerikai biztosító szintén az IBM-mel állt össze azért, hogy egy okosszerződés-alapú nemzetközi életbiztosítási szerződést hozzon létre, majd az első működő prototípust eladta a brit Standard Charterednek. A bank brit, kenyai, amerikai és szingapúri üzletágánál fellelhető információk gyorsabb áramlásához használja majd a technológiát.

A Lemonade a világ egyik legelső személyek közti (peer-to-peer) biztosítója, vagyonbiztosítással és balesetbiztosítással foglalkoznak. A cég szolgáltatása okosszerződéseken alapszik, ha az ebben található feltételek teljesülnek, a kárkifizetéseket automatikusan elindítja, illetve a díjbeszedés is automatikusan történik.

Okosszerződések a bankokban

Az okosszerződések alatt egy olyan blokkláncra épülő mini applikációt, algoritmust értünk, amely bizonyos feltételek teljesülés esetén automatikusan végrehajt egy következményt. Az okosszerződésben leírtakat nem lehet utólag átírni, a benne foglalt vállalások automatikusan érvényesülnek. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például ha egy lakás-adásvételi szerződésről van szó, akkor amint egy előre megadott számlára megérkezik a vevőtől a pénz, az eladó automatikusan elismeri a vételár átvételét, és a tulajdonjogról automatikusan lemond. Az elképzelt jövőben az elektronikusan aláírt tulajdonjog bejegyzés továbbításra kerülhet az illetékes földhivatalba, nem kell az eladó értesítésére várni, nem tűnhet el a pénzzel, nem áll az ügy egy elfoglalt ügyvédnél, és megszeghetetlen a szerződés.Az enymással bizalmatlan ügyfelek egy olyan platformot kapnak ezáltal, amely kizárja a nemteljesítés lehetőségét, így például egy kínai és egy kubai üzletember úgy köthet üzletet, hogy a szerződésükben foglaltak betarttatására nem lesz gondjuk.Nick Szabo, egy magyar származású amerikai kriptográfus, informatikus alkotta meg az elméleti alapját az okosszerződéseknek, amely a blockchain technológia egyik lényeges eleme, illetve a blokklánc egyik legfontosabb felhasználási területét jelentheti a jövőben. Az okosszerződés ötletét - amelyet a blokklánc technológia valósít meg - először 1994-ben írta le, ezért a bitcoin népszerűvé válásakor sok olyan találgatás kapott szárnyra, mely szerint ő a bitcoin valódi feltalálója, Satoshi Nakamoto.A bitcoin nem más, mint egy felhasználási módja a blockhainnek, amikor a hálózaton keresztül értéket lehet küldeni a felhasználók között. Az elosztott csomópontok csak akkor hagyják jóvá a tranzakciókat, ha különböző feltételek fennállnak, vagyis tulajdonképpen itt is egy egyszerű okosszerződés teljesül.Nick Szabóról 2015-ben a New York Times írt egy hosszú cikket, melyben kifejtik, hogy Szabo még 1993-ban tagja volt egy lazán kapcsolódó informatikus hackercsoportnak, a Cypherpunksnak, amely a széles körben ismert Anonymoushoz hasonló csoport volt. Az ő céljuk többek között egy olyan digitális pénz létrehozása volt, amely ugyanolyan anonimitást ad az online fizetésekben, mint a hétköznapokban a készpénz. A csoport tagjainak motivációi sokfélék voltak: liberálisak, hobbyhackerek és az amerikai titkosszolgálat elől rejtekhelyet keresők is voltak közöttük.Nick Szabo a liberálisok csoportjához tartozott, mivel édesapja még az 50.es években a kommunista elnyomás ellen küzdött, majd később emiatt menekült Amerikába, ahol aztán Nick Szabo is született. A 90-es évek végén Szabo létrehozott egy kriptopénz-koncepciót, amely több elemében is hasonlít a bitcoinra: ez volt a Bit Gold. Ugyanakkor ez a koncepció csak előhírnöke lehetett a ma ismert bitcoinnak és blockchain technológiának, mivel végül a bitcoin oldott meg egy sor olyan problémát, amelyet a Bit Gold még nem tudott.Az Ethereum már a bitcoin szellemi alapijaira épülő "továbbfejlesztett" kriptopénz, amelyet már úgy írtak meg, hogy kifejezetten alkalmas legyen okosszerződések programozására. A nyílt forráskódú szoftverhez a programozók szabadon fejleszthetnek új applikációkat, többek között értékpapír kibocsátására, domain regisztrációra, hivatalos online szavazásra, crowdfundingra is használható.Az Ethereum kedvező tulajdonságai miatt nagyon népszerűvé vált az okosszerződésk programozásában, ráadásul elszámolási egységként (ether), azaz pénzként is tud viselkedni a rendszerben, és ahogy a bitcoinnál, a hálózat számítási kapacitását biztosító bányászok is ebben a pénznemben kapják a fizetségüket. Az Ethereum gyorsan a második legnagyobb kapitalizációjú kriptopénz lett, közel 70 milliárd dollárt ér most az összes forgalomban lévő ether.Az okoszerződéseket - sokszor Ethereum alapon - már egy sor pénzügyi gazdasági területen tesztelik, a biztosítók működésükből fakadóan ebben élen járnak, de banki hasznosításra is vannak már példák. Az alábbiakban ezeket gyűjtöttük csokorba.Az okosszerződések a káresemények ellenőrzését és kárkifizetések teljesítését is meggyorsíthatják: például ha egy autó összetörik, a biztosító a blockchain-technológia segítségével azonnali jelzést kap, hogy ha a járművet az általuk kijelölt és ellenőrzött műhelyben megszerelték és hogy ennek pontosan mekkora költsége volt. Ha a beszállítókat is ellenőrzi a biztosító, még a túlszámlázást is ki tudják ezzel szűrni. Mezőgazdasági biztosítások esetén pedig akár a műholdak és a meteorológia szolgálatok adataiból tudnak kárfelmérést készíteni a biztosítók és ez alapján fizetni. Bár mindezt a jelenlegi technológiával is meg tudja tenni a biztosító, a blockchain segítségével az ilyen adatellenőrzési és adategyeztetési folyamatok időigénye nulla közeli szintre redukálódhat ahelyett, hogy heteket vesz igénybe.Ahogy arról már korábban is írtunk, az okosszerződések technológiáját már több területen alkalmazzák a biztosítók:A svájci UBS évekkel ezelőtt kezdett el dolgozni egy Ethereum-alapú "okoskötvény"-rendszeren (smart bond), amely egy kötvény minden életciklusát és funkcióját teljesíteni tudta - vagyis egy okosszerződésen keresztül képes volt nyilvántartani és kifizetni a kamatokat és visszafizetni a kötvény névértékét is. A pénzintézet végül - elmondásuk szerint a technológia korszerűtlensége miatt - nem volt elégedett az eredménnyel, de az okosszerződésekhez kötött pénzügyi eszközökben viszont továbbra is lehet fantázia, számos kisebb-nagyobb cég dolgozik a világ minden részén a technológia adaptációjáAz ausztrál Commonwealth Bank tavaly januárban egy hasonló projektről tett bejelentést: a blockchain technológia segítségével bocsátott ki sikeresen államkötvényeket, igaz, a kötvénykibocsátás még teljesen tesztkörnyezetben, tesztbefektetőkkel zajlott. Az éles kötvénykibocsátáshoz még felügyeleti engedély szükséges. A " virtuális kriptokötvényeket" a bank zárt rendszerén bocsátották ki, a platform a kibocsátás teljes folyamatát képes kezelni. Ezen keresztül hirdették meg őket, a bank folyamatosan valós időben látta a beérkező ajánlatokat, majd az ajánlatok automatikus elfogadását és a kötvények azonnali jóváírását is az okosszerződés kezelte.A bankoknál mindezen túl nagy potenciál van a hitelszerződések okosszerződéssé formálásában is, a Capgemini korábbi tanulmáőnya szerint szerződésenként 480-960 dollár közötti összeget spórolhatnának meg a bankok az adminisztrációs költségeken, ha a hitelezési folyamat nagy részét okosszerződésre helyeznék át.A bankok közötti tranzakciók illetve az értékpapírkiegyenlítési- és elszámolási területen szintén ígéretes projektek zajlanak. Az olasz bankszövetség például az NTT Data Italia nevű céggel közösen kutatja a blockchain felhasználási lehetőségét a bankoknál, jelenleg a bankközi tranzakciók kiegyenlítési folyamatának blockchain alapokra helyezésén dolgoznak. A projektben a nemzetközi R3 konzorcium Corda nevű platformját használják.A Digital Trade Chain a Deutsche Bank, az HSBC, a KBC, a Natixis, a Rabobank, a Société Générale és az UniCredit közös projektje, tavaly januárban indították a blockchain-alapú kereskedési platform fejlesztését. Tavaly októberben nevezték át we.trade-re. A technológia alapját az IBM Hyperledger Fabric rendszere adja, segítségével nemzetközi értékpapír-tranzakciók esetén számos olyan szereplőt (például a klíringházakat), folyamatot ki lehetne iktatni, melyek miatt lassabban zajlik le a tranzakció. Ideális esetben egy kereskedési ügylet szereplői csak az eladó, az eladó bankja, a csatorna, a vevő és a vevő bankja lesznek. Így a nemzetközi kereskedelmi tranzakciókat gyorsabbá, átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé válnak majd.Az amerikai JP Morgan a Royal Bank of Canadával és az Australia and New Zealand Banking Grouppal állt össze, hogy egy fizetés-feldolgozórendszert fejlesszen, ami lényegében nemcsak felgyorsítaná a nemzetközi átutalásokat a szükséges lépések csökkentésével, hanem biztonságosabbá is tenné ezeket. Az Interbank Information Network (vagyis Bankközi Információs Hálózat) a nyílt forráskódú Quoromon alapszik, ami egy ethereum-származék. A rengeteg időt igénybe vevő nemzetközi tranzakciók felgyorsítása mellett a pénzmosás kiszűrésében is segít majd a blockchain-technológia. Az amerikai pénzintézet a két partnercégével sikeresen tesztelte már a hálózatot, reményeik szerint ideális esetben 4000-5000 milliárd dollárt fognak majd vele klíringelni naponta.