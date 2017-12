Nem sikerült megállítani a világ egyik legnagyobb online hitelezőjét

A SoFi, Amerika egyik legnagyobb személyek közötti hitelezője partnerségi kapcsolatot kötött a WSFS Bankkal, így a pénzintézeten keresztül a SoFi folyószámlát és ehhez tartozó hitelkártyát tud majd adni ügyfeleinek - írja a Reuters.A SoFi-t 2011-ben alapították, és egy olyan P2P hitelezési platformot működtet, ahol az állami és magán diákhiteleket lehet jobb kamatok mellett refinanszírozni. Amerikában a felsőoktatás nem éppen olcsó, ezért ezeket a hiteleket nagyon sokan felveszik, ugyanakkor a SoFi azt látta meg, hogy a bankok sokszor túl nagy kockázatot áraznak a diákokra, mivel sokan már sokkal jobb adósok lesznek, amikor befejezik az egyetemet. Így a "befutott" volt diákoknak sokkal olcsóbb hitelkiváltó hitelt tudnak adni.Február elején felvásárolták a Zenbanx nevű számlavezetéssel, bankkártyákkal, nemzetközi átutalásokkal foglalkozó fintech startupot, majd nemrégiben be is adták a banki licencre vonatkozó kérelmet az amerikai betétbiztosítóhoz (FDIC). Ez egy speciális licenc, amely korlátozott jogkört ad a kérelmezőknek, de kevésbé szigorú szabályokat is vár el.A platformján keresztül már több mint 25 milliárdnyi hitelt kihelyező SoFi azért is szeretne folyószámlát vezetni és betétet elfogadni, hogy az eddigi üzleti modelljét pluszforrással támogathassa ugyanis volt, amikor nehezen szerzett befektetőket a hitelek forrásának biztosításához.