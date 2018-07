Nukleáris vállalatokhoz is betörtek az orosz hackerek

Az adatbiztonságról is szó lesz a Portfolio "GDPR 2.0 - Hogyan csináljunk pénzt az adatokból" c. konferenciáján szeptember 19-én. A NAIH elnöke és az MNB informatikai felügyeleti osztályának vezetője már biztosan előad konferenciánkon. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

Homer beszámolójában rámutatott, hogy a behatolók jelentős szolgáltatás-kimaradásokat okozhattak volna, de nem tették meg. Úgy tűnik, a hackerek célja pusztán a felderítés volt. Célpontjaik között kisebb és nagyobb vállalatok is voltak, olyanok, amelyeknek alig volt anyagi keretük a kiberbiztonságra, és olyanok is, amelyek kifinomult védelmi rendszerekkel rendelkeztek - tette hozzá Homer. A tisztségviselő nem árulta el, hogy pontosan mely cégek estek a hackerek áldozatául.Homer elmondta, hogy az adatgyűjtő hadművelet 2016-ban kezdődött egy egyszeri rendszerfeltöréssel, majd csaknem egy évvel később további támadásokra került sor,A tájékoztatás szerint az orosz állami támogatású, homályos hátterű Dragonfly vagy Energetic Bear hackercsoport kiterjedt és hosszú távú kampánya során viszonylag egyszerűen törte fel a szóban forgó rendszereket. A DHS szerint a hackerek először értékesítő partnereket céloztak meg, akiktől jelszavakat és tanúsítványokat csaltak ki a legegyszerűbb adathalász módszerekkel. Ezt követően hatoltak be valódi célpontjaik rendszereibe, méghozzá úgy, hogy a belépésre jogosult feleknek álcázták magukat.A hackerek módszeresen választották ki célpontjaikat, majd az információgyűjtés után megpróbálták eltüntetni nyomaikat. Az amerikai kormány nyomatékosan hangsúlyozta, hogy segített az érintett cégeknek eltávolítani az illetéktelen behatolókat.A feltételezések szerint nem ez volt az első eset, hogy orosz hackerek érzékeny információkhoz férkőztek hozzá. Washington vádjai szerint az orosz hírszerzés törte fel, és segített nyilvánosságra hozni a Demokrata Párt belső levelezését a 2016-os elnökválasztási kampány során. Amerikai tisztségviselők attól tartanak, hogy Moszkva megpróbálhatja befolyásolni a novemberi, félidős választások kimenetelét is.