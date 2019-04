Pénzforgalmi árazási problémák: lépniük kell a bankoknak

A témával kiemelten foglalkozunk május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciánkon. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

Korábbi cikkeink alapján a hazai elektronikus pénzforgalom árazása terén két fő probléma azonosítható. Egyrészt, a fogyasztók teljes díjterhe a tranzakciós illetéket kiszűrve is nagyon magas nemzetközi összehasonlításban, ami a magyar bankszektor ezen a területen is megmutatkozó hatékonysági problémájára utal. Másrészt, az árazási szerkezet kedvezőtlen kialakítása önmagában is komolyan hátráltatja az elektronikus fizetési módok elterjedését. A nem megfelelő árazási struktúra három területen, a tranzakciókhoz közvetlenül kapcsolódó jelentős mértékű díjakban, a kisértékű tranzakciókat aránytalanul megdrágító minimumdíjakban és a nagyobb összegű tranzakciók terheit számottevően megnövelő értékarányos díjakban nyilvánul meg.A külföldi adatok elemzése alapján megállapítható, hogy a vizsgált 11 európai uniós tagországban jellemzően nem az átutalási tranzakciók darabszáma vagy értéke alapján terhelik a fogyasztókat az átutalások díjai, hanem azt csomag-jelleggel, az időszakos számlavezetési és/vagy betéti kártya díjakban érvényesítik a bankok. Ez egyben azt is jelenti, hogy a belföldi, helyi devizában denominált elektronikus tranzakciókhoz nem kapcsolódnak közvetlen díjak.

Az egyoldalú díjelengedés hatékonyan kezelné a hazai pénzforgalmi árazás összes feltárt szerkezeti problémáját. Javaslatunk megvalósulása esetén a tranzakcióhoz kapcsolódó díjak eltűnésével rövidtávon csomagár jellegűvé alakulna valamennyi lakossági számlatermék. Ezáltal megszűnne az az erős ellenösztönzés, amit a jelenlegi árazási szerkezet jelent az elektronikus fizetési módok növekedése tekintetében. Az átutalásokhoz közvetlenül kapcsolódó díjak eltörlésével ráadásul a bankok egyben felszámolnák a legnagyobb torzítást okozó díjtételeket, a minimumdíjakat és az értékarányos díjakat is.

Becslésünk szerint 2018-ban a bankoknak nagyjából 15 milliárd forint illetékfizetési kötelezettsége keletkezett a lakossági átutalások után. Az e tranzakciókhoz kapcsolódó 24 milliárd forint éves banki díjbevétel általunk javasolt egyoldalú elengedésével tehát a bankok minden kétséget kizáróan bizonyítanák, hogy előre átengedik ügyfeleiknek minden esetleges jövőbeli illetékcsökkentés teljes összegét. (Ellentétben például a lakossági átutalások 2019. január 1-től hatályos 20 ezer forintos illetékalap-csökkentésével, aminek kedvező hatása számításaink szerint a bankszektor egészére nézve nem érvényesült maradéktalanul a lakossági ügyfelek díjterhelésében.) Ez az együttműködő magatartás véleményünk szerint jelentősen növelné a kormányzat hajlandóságát arra, hogy a közeljövőben valóban tovább csökkentse, vagy akár teljesen eltörölje a lakossági átutalásokhoz kapcsolódó tranzakciós illetéket. Amennyiben pedig ez megvalósul, úgy az egyoldalú díjelengedés terhe végeredményben 9-10 milliárd forintra, a jelenlegi teljes pénzforgalmi díjbevétel 2 százalékára csökkenne a bankszektor szintjén. A díjelengedéssel széles körben megvalósuló csomagárazás a hazai lakosság pénzügyi tudatosságát is nagyban segítené azáltal, hogy korábban nem látott átláthatóságot és összehasonlíthatóságot teremtene a banki számlatermékek körében. Az átalakítás kedvező hatása az ügyfelek szempontjából abban is tetten érhető lenne, hogy a jelenlegi rendkívül bonyolult és nehezen áttekinthető árazási struktúrákkal szemben lényegesen könnyebben összehasonlíthatóvá válnának a banki díjak. Ez a változás tehát a hazai pénzügyi tudatosságot is erősítheti, a számlaváltási döntéseket támogathatja, és ezen keresztül pedig a pénzforgalmi szolgáltatók közötti versenyt is élénkítheti.

Külön érdemes kitérni a kisösszegű pénzforgalom egy egyre jelentősebb szolgáltatásához, a közeljövőben gyakorlatilag minden európai országban elérhetővé váló azonnali fizetéshez kapcsolódó nemzetközi árazási gyakorlatra. E szolgáltatás szerepe azért is jelentős, mivel olyan sokoldalú felhasználást biztosít, ami szinte minden fizetési helyzetben lehetővé teszi alkalmazását, ezáltal pedig a készpénzes tranzakciók kiváltását. Az eddigi következtetéseinkkel egybevágóan, a sikeresen működő azonnali fizetési rendszerekben sem terhelik tranzakciókhoz kapcsolódó közvetlen költségek a lakossági fogyasztókat. Az Európai Központi Bank tanulmánya alapján a már működő európai azonnali fizetési rendszerek többségében (angol, dán, svéd) a lakossági fogyasztók jellemzően ingyen vehetik igénybe a szolgáltatást. Ezzel szemben az előző cikkünkben bemutatott számításaink alapján Magyarországon változatlan banki árazási struktúra mellett az ügyfelek jelentős költségekkel szembesülnének az azonnali fizetés bevezetésekor.A helyes ösztönzést megvalósító árazás fontosságára jó példát mutat a bankkártyás fizetések díjszerkezete is. A hazai bankok ebben az üzletágban már évekkel ezelőtt maguktól bevezették a csomagárazást, aminek keretében az éves kártyadíj megfizetése mellett az ügyfelek korlátlan számú és összegű kártyás vásárlást hajthatnak végre minden további költség nélkül. Biztosak lehetünk benne, hogy ha a jelenlegi gyakorlattal szemben az ügyfeleket az éves kártyadíjon túl az egyes kártyás fizetések után is díjak terhelnék, akkor nem figyelhettünk volna meg tartós 20-25 százalékos forgalombővülést ennél a fizetési módnál az elmúlt években, és a kisebb összegű kártyás vásárlásokat gyorsító érintéses fizetés sem ért volna el olyan elsöprő sikert, mint amit jelenleg tapasztalhatunk.Mindezek miatt fogalmaztuk meg azt a célt, hogy a bankok az európai trendekkel és a legjobb nemzetközi gyakorlattal összhangbanE cél megvalósítására véleményünk szerint a hazai pénzforgalom fejlődése szempontjából a legkedvezőbb mód az lenne,A tranzakciókhoz közvetlenül kötődő lakossági átutalási díjak egyoldalú elengedését az alábbi tényezők indokolják:Az azonnali fizetés indulása mindenképpen kitüntetett időpontot jelent a pénzforgalmi árazási problémák kezelése tekintetében, hiszen az elektronikus fizetések elterjesztésének közös nemzetgazdasági célja szempontjából egyszeri és kivételes lehetőséggel kecsegtet. Amennyiben a bankok már az azonnali fizetési szolgáltatás indulására megvalósítják javaslatunkat, elérhetik, hogy az új szolgáltatással kapcsolatban az ügyfeleket ért első benyomások minden tekintetben kedvezők legyenek. Ez nagymértékben segítheti a szolgáltatás igénybevételének gyors elterjedését, és ezáltal az elektronikus pénzforgalom arányának korábbiaknál dinamikusabb növekedését.