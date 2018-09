Perlik az amerikai kormányt, mert lazítaná a fintechek szabályait

A fintechekről is szó lesz a Portfolio Banking Technology Konferenciáján. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

A keresetet Maria Vullo, a New York-i pénzügyi felügyelet főfelügyelője nyújtotta be a pénzügyminisztérium felügyeleti szerve, az Office of the Comptroller of the Currency ellen.A New York-i felügyelő szerint "törvénytelen" és "rossz szándékú", hogy az olyan fintechstartupok, mint a Square , a Robinhood , a Lemonade vagy egyes kriptopénz-tőzsdék is banki jogosítványt szerezhetnek, így lényegében egy országos bank státuszát kiérdemelhetik. Úgy véli, elősegíti a csalást az, ha a fintecheket nem állami, hanem országos szinten felügyelik Amerikában.Ez lesz egyébként a harmadik eset, hogy a fintechtörvényt a bíróságon próbálják megtámadni, eddig még egyik eljárás sem járt sikerrel. A könnyítés célja egyébként az lenne, hogy ne keljen az innovatív, terjeszkedés-fókuszált fintechcégeknek minden egyes amerikai államban külön-külön engedélyt kérnie ahhoz, hogy banki szolgáltatást tudjon nyújtani, megkönnyítve ezzel expanziós törekvéseiket.