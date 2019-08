Pörög a készpénzmentes fizetés a Szigeten, imádják az újdonságokat a fesztiválozók

Mi úgy érzékeljük, hogy a feltöltőpontok csak a kiemelt időszakokban terheltek, azok közül is a bejáratokhoz, kempingekhez közeliek. 22 konténerben várjuk a feltölteni vágyókat, javasoljuk, hogy nézzenek szét a fesztivál területén. Mi a tavalyihoz közeli összforgalmat várunk, de nem gondoljuk, hogy azt meghaladja. Persze vannak még erős napok a fesztiválon, főleg a zárónap lesz ilyen.

A vásárlások a Festipay részéről zavartalanul működnek, a karszalagba épített fizetési chip nagyon kedvelt, főleg a bérletesek használják, de a napijegyesek körében is népszerű ez a biztonságos forma. A vásárlások 70%-a még jelenleg is a karszalagokkal történik, 30% a bankkártyás vásárlások aránya, ezt úgy értékeljük, hogy nagyon népszerű a termékünk.Az online, applikációs feltöltések száma idén nőtt, az összes feltöltés negyede ezen a csatornán keresztül érkezik.Az automatikus pénzvisszatérítés mellett talán ez a legjobb funkció az applikációban, sokan használják, ellenőrizni tudják, hogy mire is költötték a pénzüket egy átmulatott éjszaka után.Erre vonatkozóan a Sziget banki partnere tud adatokkal szolgálni, a Festipay részéről ez a fizetési forma ugyanolyan, mint más NFC technológiát használó fizetési platform. Működik, örülünk, hogy ezzel is egyszerűbbé tehetjük a vendégeknek a fizetés lehetőségét.