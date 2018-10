Pörög a mobilos parkolás, lassan elefeljthetjük az sms-eket

A mobilparkolásnak az aránya is dinamikusan nő: van olyan budapesti kerület, ahol már a 80 százalékot is eléri, Debrecenben és Miskolcon pedig 20-24 százalékról már csaknem 50 százalékra kúszott fel.Veres Mihály elmondta, hogy várakozásaik szerint az sms útján történő parkolás 2020 után háttérbe szorul, és helyette fokozatosan előtérbe kerül az applikációkon keresztül bonyolított fizetés. Utóbbi másfél éve már számottevő növekedést mutat. A vezérigazgató arról is beszélt, hogy az autópálya e-matricáknál a mobiltelefon használata még alacsony, jelenleg mindössze 15 százalékos.