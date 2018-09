PSD2-es újítást tett a mobilbankjába a Barclays

A PSD2-ben rejlő lehetőségekről is szó lesz a Portfolio november 15-ei Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

A PSD2, vagyis az unió megújított pénzforgalmi irányelve megnyitja a banki adatvagyont külsős szolgáltatók számára, praktikusan fintech cégek fizetési (PISP) és számlainformációs (AISP) szolgáltatásokat nyújthatnak szabályozott körülmények között, illetve a bankok is új szolgáltatásokat indíthatnak.A briteknél az HSBC májusban indította el PSD2-es platformját, amelyen keresztül az ügyfelek nem csak az HSBC-nél, hanem további 20 banknál vezetett számláikat, összes hitelüket, bankkártyás egyenlegüket láthatják egy helyen.A Barclays most egy ehhez hasonló szolgáltatást indított el azzal a különbséggel, hogy az ügyfeleik számára egyelőre csak 6 másik banknál vezetett másik számláik egyenlege és tranzakciói váltak elérhetővé a bank mobilbankjában. A Barclays azt ígéri, további bankokat, szolgáltatókat is integrálnak szolgáltatásukhoz.A "külsős" számlákhoz biztonságosan, egy nyitott banki API-n keresztül, külön azonosító és jelszó megadása nélkül, vagyis már nem a screen scrapeing módszerével lehet hozzáférni. Azt ígérik, ez csak a kezdet, és további szolgáltatások következnek.