Reagált a Huawei a kiszivárgott amerikai csapásra

Hangsúlyozzák azt is, hogy a Huawei nem jelent nagyobb kiberbiztonsági kockázatot bármely másik olyan, - akár amerikai - infokommunikációs szolgáltatónál, amely a Huaweihez hasonlóan részt vesz a globális ellátási lánc és termelés nyújtotta előnyökben.

A megbízhatóság mindig is elsődleges fontosságú volt a vállalat számára, és számos igazoltan biztonságos terméket és megoldást nyújtottunk világszerte több százmillió fogyasztónknak - hangsúlyozza a cég és emlékeztet: 170 országban vannak jelen éppen emiatt.Arra is kitérnek, hogy a következő, ötödik generációs mobilhálózatok építését is több vállalat is a cégre bízta: eddig 22 távközlési szolgáltatóval kötöttek szerződést világszerte.A Huawei álláspontja szerint a Wall Street Journalben megjelent cikk, valamint az Egyesült Államok kormányzatának a kínai vállalatok ellen irányuló korábbi lépései mind ugyanannak a kereskedelmi háborúnak a részét képezik, amelyek az amerikai termékek piacának biztosítását és egyben a kínai telekommunikációs vállalatok kiszorítását célozzák az amerikai és a nyugat-európai piacokról - írja a cég, amely azt is bevallja:A kiszivárgott értesülésekről itt írtunk korábban:A Huawei Kína legnagyobb, 100 százalékban magántulajdonban lévő vállalata, amely saját munkavállalói kezében van, a vállalat forgalmazott eszközeinek 70 százaléka Kínán kívüli beszállítók komponenseiből származik.