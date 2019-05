Rendszeresíti a bitcoin mögötti technológiát a Starbucks

2018-ban jelentette be a "babtól a csészéig" kezdeményezését a Starbucks, terveik szerint Costa Rica-i, kolumbiai és ruandai farmerekkel dolgoznának együtt, hogy a kávé útját blockchain-rendszeren nyomon kövessék a földektől a felszolgálásig kísérleti jelleggel. A pilot eredményeit nyilvánossá is tenné majd a vállalat.A blockchain-prototípuson kívül más együttműködéseket is bejelentett a két intézmény: például készíteni fognak egy olyan rendszert, amely megjósolja majd, hogy egyes kávézókba mennyi elviteles rendelés érkezik majd.Közben arról is pletykálnak, hogy a Starbucks hamarosan bitcoinos fizetési megoldásokat is elfogad majd, egyelőre ezt a kávézólánc még nem erősítette meg.