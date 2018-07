Száguld a bitcoin, csak úgy záporoznak a jó hírek

a CFA-bizottság vizsgálni kezdte annak lehetőségét, hogy beveszik a tantervbe a virtuális devizákat is, melynek köszönhetően szélesebb körben elterjedhet a kriptodevizákkal kapcsolatos tudásbázis,

7458 dollárt ér most a bitcoin, ami egyhavi 5800 dolláros mélypontjához képest körülbelül 30%-os emelkedést jelent. A virtuális deviza árfolyama különösen Magyar idő szerint 17:30 körül ugrott nagyot, amikor 6779 dollárról egészen 7400 dollárig felhúzták röpke egy óra alatt.Az ugrás azzal magyarázható, hogy egyszerre számos pozitív hír érkezett a virtuális devizákkal kapcsolatosan:A hírek más kriptodevizákra is jó hatással voltak. Az Ethereum 6%-ot, a Litecoin 7%-ot, a Bitcoin Cash pedig 8%-ot emelkedett tegnap egy óra alatt. Ezek a virtuális eszközök azóta többnyire még tovább emelkedtek, 2-4%-ot. Egy Ethereum token 504 dollárt, egy Litecoin 91,62 dollárt, a Bitcoin Cash pedig 872,45 dollárt ér most.